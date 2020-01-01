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Украинцы станут жить лучше, минималка выросла

сегодня, 19:58
Автор:

• Наталья Шевченко

С сегодняшнего дня в Украине вырос размер минимальной заработной платы Сейчас она составляет 4723 гривны. Кроме того -  прожиточного минимума – 2027 гривен, пишет Экономическая правда. 

Также отметим, что сегодня всыпает в силу новая смета страны. 

По закону с 1 января  прожиточный минимум увеличится на 162 гривны и составит 2027 гривен (общий показатель). Бюджет также подразумевает "рост минимума" - с 2027 грн в январе 2020-го до 2189 грн на конец года:

с 1 января - 2102 грн;

с 1 июля - 2197 грн;

с 1 декабря - 2270 грн.

Напомним, что Кабмин принял законопроект, отменяющий привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам.

Отметим, что ранее каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и т.д.

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