Украинцы станут жить лучше, минималка выросла

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С сегодняшнего дня в Украине вырос размер минимальной заработной платы Сейчас она составляет 4723 гривны. Кроме того - прожиточного минимума – 2027 гривен, пишет Экономическая правда.
Также отметим, что сегодня всыпает в силу новая смета страны.
По закону с 1 января прожиточный минимум увеличится на 162 гривны и
составит 2027 гривен (общий показатель). Бюджет также подразумевает "рост
минимума" - с 2027 грн в январе 2020-го до 2189 грн на конец года:
с 1 января - 2102 грн;
с 1 июля - 2197 грн;
с 1 декабря - 2270 грн.
Напомним, что Кабмин принял законопроект, отменяющий
привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим
выплатам.
Отметим, что ранее каждое повышение прожиточного минимума
добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически
увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды
государственных услуг и т.д.
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