Что ждет гривню в новом году: эксперты дали прогноз для украинской валюты

Рекордное укрепление украинской нацвалюты стало одной из топ-тем 2019 года. В данный момент официальный курс гривни установлен на уровне 23,69 грн/долл. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что ждет гривню в 2020 году.

"Ослабевание нацвалюты неизбежно начнется в январе-феврале"

Политический эксперт Александр Савченко уверен: то, что мы наблюдали во второй половине 2019 года на валютном рынке (а именно - стремительное укрепление гривни по отношению к другим валютам), является ситуацией, отчасти искусственно созданной регулятором - Национальным банком Украины (НБУ).

"Основная, на мой взгляд, причина укрепления национальной валюты - это выведение на рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под сверхвысокий процент доходности. Это привело к интересу иностранных спекулянтов к этим облигациям и - как следствие - притоку валюты в Украину, - отмечает Александр Савченко. - Вторая причина - сезонный фактор. Агробизнес после продажи очередного урожая начал сбывать заработанную валюту. Есть еще ряд факторов, но они, на мой взгляд, из ряда психологического состояния держателей валюты (то, что находится у украинцев в личном кошельке в виде сбережений). Все, что мной названо, не имеет отношения к системным причинам укрепления гривны, которыми являются рост украинского промышленного производства, приток инвестиций".

Именно поэтому, считает политэксперт, мы можем говорить о временном факторе укрепления гривни.

"Ослабевание нацвалюты неизбежно начнется уже в конце января - начале февраля текущего года. И процесс этот может носить признаки стремительного подорожания доллара. Вообще насчет стабильности гривни прогнозы очень плохие", - резюмирует Александр Савченко.

"Есть несколько сценариев развития курса нацвалюты"

Эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ считает, что мы сейчас находимся в своеобразной точке, которая предполагает развитие разных сценариев курса нацвалюты.

"С точки зрения бюджетных показателей и пирамиды ОВГЗ, курсовая модель может быть, как и в 2019 году, - говорит финансовый эксперт. - Если Минфин продолжит строить пирамиду ОВГЗ, а ситуация на внешних рынках будет, как и в прошлом году, гривня будет стабильной – с вероятностью курсовых отскоков на 40-50 копеек как в сторону девальвации, так и в сторону укрепления.

В случае, когда интервенции нерезидентов в украинские ОВГЗ будут замедляться (но не прекращаться), то гривня будет незначительно девальвировать, откатившись к концу года к отметке 26-27 грн за 1 доллар, считает Кущ. Но если разразится мировой финансовый кризис или произойдет глобальный кризис внутри Украины, коридор для девальвации будет значительно расширен, подчеркивает эксперт.

Алексей Кущ призывает следить за рядом показателей.

"В первую очередь – за процентной ставкой Федеральной резервной системы США. Если она будет снижаться (не повышаться), то и гривня будет стабильной, - отмечает эксперт. – Во-вторых, следует наблюдать за учтенной ставкой НБУ. Тут как раз ситуации обратная – снижение ее будет указывать на снижение интереса нерезидентов к пирамиде ОВГЗ. А если вложения туда не будут расти, это повлияет на стабильность курса. Сокращение вложений – сигнал к девальвации".

По мнению финансового эксперта, доллар следует покупать, если нет желания вкладывать в гривневые инструменты (в депозитах или ОВГЗ, но на сроки не более трех месяцев). Пока же подобные гривневые вложения (но лишь на этот небольшой период) могут принести больший доход.

"Скупать доллары стоит в любом случае"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Даниил Монин считает, что в новом году национальную валюту могут ждать два сценария.

"Первый - крепкая гривна и дисбаланс госбюджета, а также - растрата двух миллиардов долларов от "Нафтогаза" впустую на повышенный дефицит бюджета, - говорит экономист. - Второй - вывод гривны в диапазон 27,0 за доллар, закрепленный в госбюджете".

Украинский институт будущего, по словам Монина, рекомендует второй вариант. Но вероятность первого сценария - высока.

"Скупать доллары стоит в любом случае. Ведь первый сценарий только натягивает пружину. И вопрос времени, когда она выстрелит... Хотя оттягивать ее могут даже весь 2020 год", - говорит эксперт УИБ.

Ранее "Комментарии" писали, что в Нацбанке назвали главное условие для снижения курса доллара в соотношении с гривней.