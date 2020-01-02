Коболев назвал негатив в газовом контракте для «Нафтогаза»

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о недостатках контракта с "Газпромом" о транзите российского газа, который рассчитан на 5 лет, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По его словам, этот документ является компромиссным вариантом. А несоответствие украинского законодательства о транспортировке газа нормам Евросоюза вынудило "Нафтогаз" " выступить буфером" между Украиной и российским монополистом.

"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства", - пояснил Коболев.

Он добавил, что данный вариант документа является компромиссом.





"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - резюмировал Коболев.

Как сообщал сайт "Комментарии", Андрей Коболев рассказал про объемы транзита российского газа и доход.