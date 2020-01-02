Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 02.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Коболев назвал негатив в газовом контракте для «Нафтогаза»

Коболев заявил, что риски по законодательству для «Нафтогаза» привычны

сегодня, 13:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о недостатках контракта с "Газпромом" о транзите российского газа, который рассчитан на 5 лет, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По его словам, этот документ является компромиссным вариантом. А несоответствие украинского законодательства о транспортировке газа нормам Евросоюза вынудило  "Нафтогаз" " выступить буфером" между Украиной и российским монополистом. 

"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства", - пояснил Коболев.

Он добавил, что данный вариант документа является компромиссом.


"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - резюмировал Коболев.

Как сообщал сайт "Комментарии", Андрей Коболев рассказал про объемы транзита российского газа и доход.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...