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Транзит с «Газпромом»: в «Нафтогазе» сравнили новый контракт с договором 2009 года

Предыдущий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» не имел обязательств типа «качай или плати»

сегодня, 16:17
Автор:

• Таисия Ерохина

Новый транзитный договор между Украиной и Россией по газу имеет более выгодные условия для нашей страны, чем контракт 2009 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как написал Витренко, предыдущий договор на транзит не имел обязательств типа "качай или плати". То есть, у российского "Газпрома" была возможность при правильной процедуре сократить транзит до нуля и при этом - не заплатить никаких денег. В "Нафтогазе" напомнили, что прошлая транзитная сделка имела такое обязательство - покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене, которая выше рыночной. Сейчас такого правила контракт не имеет.

Витренко также отметил, что по старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, а по новому - за забронированные мощности на точках входа и выхода. И, по словам Витренко, такой принцип является более выгодным для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о недостатках контракта с "Газпромом" о транзите российского газа, рассчитанный на пять лет.

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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10157163013898458
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