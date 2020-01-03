Объемы чистой покупки валюты в 2019-м самые высокие за последние 14 лет, - Нацбанк

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Чистая покупка валюты
Национальным банком Украины (НБУ) в 2019 году составила 7,9 млрд долларов. Об этом
сообщается на странице НБУ в Facebook.
Такая сумма стала крупнейшей за
последние 14 лет, а за всю историю независимости Украины – второй. В 2005 году показатель достигал 10,5 млрд долларов, при этом, 4,3 млрд получили от приватизации "Криворожстали".
В НБУ напомнили, что в
2016-2018 годах суммы колебались в пределах 1,3-1,6 млрд долларов, а в 2011-2015 - банк лишь тратил валюту из резервов для сдерживания
курса гривны.
Как пояснили в НБУ, превышение предложения валюты над спросом в 2019 году обусловлено
несколькими факторами. Речь идет о росте интереса иностранных инвесторов к
гривневым облигациям правительства, привлечении внешнего финансирования госкомпаниями, а также наращивании экспорта за счет увеличения производительности и
больших физических объемов поставок товаров.
Отмечается, что реформы последних лет способствовали
восстановлению макрофинансовой стабильности.
В НБУ сообщают, что сформированный для твердого экономического роста
фундамент будет способствовать дальнейшему привлечению иностранных инвестиций и наращиванию
украинского экспорта.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что Нацбанк установил курс доллара в праздничные дни.
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