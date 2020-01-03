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Объемы чистой покупки валюты в 2019-м самые высокие за последние 14 лет, - Нацбанк

Прошлогодняя сумма от чистой покупки валюты Национальным банком Украины стала одной из крупнейших в истории страны

сегодня, 12:47
Автор:

• Таисия Ерохина

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины (НБУ) в 2019 году составила 7,9 млрд долларов. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Такая сумма стала крупнейшей за последние 14 лет, а за всю историю независимости Украины – второй. В 2005 году показатель достигал 10,5 млрд долларов, при этом, 4,3 млрд получили от приватизации "Криворожстали".

В НБУ напомнили, что в 2016-2018 годах суммы колебались в пределах 1,3-1,6 млрд долларов, а в 2011-2015 - банк лишь тратил валюту из резервов для сдерживания курса гривны.

Как пояснили в НБУ, превышение предложения валюты над спросом в 2019 году обусловлено несколькими факторами. Речь идет о росте интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства, привлечении внешнего финансирования госкомпаниями, а также наращивании экспорта за счет увеличения производительности и больших физических объемов поставок товаров.

Отмечается, что реформы последних лет способствовали восстановлению макрофинансовой стабильности. В НБУ сообщают, что сформированный для твердого экономического роста фундамент будет способствовать дальнейшему привлечению иностранных инвестиций и наращиванию украинского экспорта.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Нацбанк установил курс доллара в праздничные дни.

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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1527608470786653/2463080743906083/?type=3&theater
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