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Увеличили транзит и запасы ПХГ: в «Укртрансгазе» отчитались о работе за 2019 год

По сообщению «Укртрансгаза», в ПХГ Украины сейчас содержатся 19 млрд кубометров газа

сегодня, 15:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову в прошлом году составили почти 90 млрд кубометров, превысив показатели 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба филиала "Оператор ГТС Украины" АО "Укртрансгаз".

Так, транзитные объемы составили 89,6 млрд кубометров, что больше на 3%, чем показатели за аналогичный период. В прошлом году в подземные газовые хранилища закачали 13,1 млрд кубометров газа: показатель увеличился на 34% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, отбор из ПХГ сократился на четверть и достиг 8 млрд кубометров газа. Сейчас в украинских ПХГ есть около 19 млрд кубометров газа, что на 39% больше, чем год назад.

Сообщается также, что в прошлом году импорт голубого топлива в Украину составил 14,2 млрд кубометров (на 35% больше, чем за позапрошлый год). А вот добыча уменьшилась на 1%: поступления в ГТС от газодобывающих предприятий были размером 20,7 млрд кубометров. Сократились на 7% объемы газа, перевозимые по магистральным газопроводам потребителям, которые составили 26,4 млрд кубометров газа. Общее использование газа для производственно-технологических расходов уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 млдр кубометров.

Ранее "Комментарии" писали, что импорт газа в Украину вырос почти на 35%.

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Источник: http://utg.ua/utg/media/news/2020/01/gts-results-2019-year.html
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