Всемирный банк обновил прогноз по Украине

Украинская экономика в 2020 году должна вырасти на 3,7%. Такой прогноз содержится в новом обзоре Всемирного банка по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 года.

Согласно ожиданиям Всемирного банка, рост ВВП Украины ускорится до 3,7%. Последний прогноз более позитивен, чем 6 месяцев назад — тогда рост ВВП банкиры предполагали на уровне 3,4%.

Также Всемирный банк прогнозирует, что в последующие два года экономика Украины будет расти на 4,2%. В то же время темпы роста ВВП Украины в 2021 году в обновленном прогнозе также выше, чем это прогнозировалось Всемирным банком в июне прошлого года (+0,4%).

Как сообщал портал "Комментарии", аналитики JP Morgan понизили прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 4% ВВП с ожидаемых 4,3% в прошлом месяце. В то же время, прогноз на 2020 год остался прежним – 3,8% ВВП, а в 2021 – 4,5% ВВП.