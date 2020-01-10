Названа сумма, которую должна выплатить Украина МВФ в 2020 году

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) в 2020 году около 1,4 млрд долл. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на данные МВФ.



Отмечается, что в нынешнем году наша страна должна выплатить Фонду 999,648 млн спецправ заимствования (СПЗ), что на сегодняшний день по курсу Национального банка Украины (НБУ) составляет около 1,4 млрд долл.

Первый платеж в 2020 году запланирован на 1 февраля и составляет около 55 млн СПЗ, второй платеж в размере 98,5 млн СПЗ запланирован на 4 февраля. Самые крупные выплаты МВФ запланированы на 13 марта и 11 сентября – по 295,5 млн СПЗ. Последний платеж в размере около 50 млн СПЗ должен состояться 1 ноября 2020 года.

Ранее "Комментарии" писали, что первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, после выполнения которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Также мы писали, что украинские эксперты оценили перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.