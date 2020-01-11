Беларусь ввела новый налог на транспортировку нефти

Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Об этом заявили в пресс-службе президента Александра Лукашенко.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин введения нового налога стали разногласия между РФ и Беларусью по условиям поставки российской нефти на беларусские НПЗ. Россия перекачивает по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь около 60 млн тонн в год, 18 млн тонн поступает на НПЗ Беларуси.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Беларусь Александр Лукашенко во время выступления на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире заявил о том, что его страна готова увеличить поставки нефтепродуктов в Украину.

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