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Беларусь ввела новый налог на транспортировку нефти

У президента Лукашенко объяснили, чем вызвано введение нового налога

сегодня, 14:20
Автор:

• Сергей Медведев

Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Об этом заявили в пресс-службе президента Александра Лукашенко.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин введения нового налога стали разногласия между РФ и Беларусью по условиям поставки российской нефти  на беларусские НПЗ. Россия перекачивает по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь около 60 млн тонн в год, 18 млн тонн поступает на НПЗ Беларуси.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Беларусь Александр Лукашенко во время выступления на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире заявил о том, что его страна готова увеличить поставки нефтепродуктов в Украину.


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Источник: https://ru.reuters.com/article/idRUKBN1Z91T5-ORUTP?fbclid=IwAR0fQ43d8xLhwB-uuWGJyYvZ45EPG-MXLH0xF2oTT2Nay-fVHfEF0BqCozc
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