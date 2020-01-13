В Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN

С понедельника в Украине начали действовать банковские счета международного стандарта IBAN, пишет пресс-служба Национального банка Украины.

Переход всех расчетов клиентов банков на стандарт IBAN сделает более комфортным оформление расчетных документов.

Отметим, что IBAN начали вводить в августе прошлого года, и теперь номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Теперь, благодаря новому стандарту станет проще и удобнее определить по номеру счета банк, в котором этот счет открыт.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в НБУ отмечают, что статистика подтверждает положительную динамику использования клиентами счетов по стандарту IBAN. По состоянию на 1 октября 2019 года количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей Нацбанка составляет 61% от общего количества совершенных платежей.







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