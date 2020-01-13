Поставки угля из РФ могут стать поводом для бизнес-разборок в Украине, - политолог

Поставки российского угля в Украину могут стать причиной бизнес-разборок олигархов. Об этом на своей странице странице в Facebook пишет политолог - руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Эксперт обращает внимание на статистические данные о недоборе добычи угля на отечественных госшахтах, что может привести к новым волнам социального протеста. "Правительству придется снова либо "глушить" это недовольство финансовыми подачками, либо вплотную заняться вопросами приватизации, - пишет Золотарев. - Угля собственной добычи не хватает для нашей промышленности, даже если учесть ее падение по итогам 2019 года и довольно неуверенное восстановление после начала войны на Донбассе. Уголь приходится импортировать, в том числе из России, и это ни для кого не секрет. Поэтому можно прогнозировать, что эта тема может в очередной раз стать поводом бизнес-разборок различных олигархических группировок и сопутствующим им политических спекуляций".

Политолог приводит в пример прошлый год. По словам Золотарева, одна из бизнес-сторон обвинила другую в "торговле на крови" - поставках угля из Донбасса. "Но исполнители дали в штангу и попутали грешное с праведным, указав на швейцарского трейдера, действительно торгующего российским углем – но не в Украине", - написал Золотарев, напоминая аргументы швейцарской компании Adelon AG, что везти кузбасский уголь в Украину экономически и логистически не выгодно. А поставлять под видом кузбасского уголь из ОРДЛО - чревато репутационными и политическими рисками.

По словам эксперта, правительство Гончарука и министр Оржель должны дать ответы на подвисшие в воздухе вопросы. "Если восстановился транзит газа – означает ли это, что вскоре будет восстановлен и транзит российского угля через Украину? Есть ли у министерства понимание по объемам и поставщикам угля из России на украинские предприятия – и есть ли гарантия, что там действительно нет угля из ОРДЛО? А если есть – то какие меры предпринимаются для минимизации? От острых углов и увольнения из-за энергетического кризиса правительство пока спасает относительно теплая зима. Но это не значит, что актуальные вопросы снимаются с повестки дня", - резюмирует Андрей Золотарев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что швейцарская Adelon AG отрицает причастность к поставкам угля с оккупированных территорий.

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