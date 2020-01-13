Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 13.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / В Нацраде напомнили об изменении языка рекламы
НОВОСТИ Все новости

В Нацраде напомнили об изменении языка рекламы

Разрешается реклама на языке стран-членов Европейского Союза

сегодня, 17:43
Автор:

• Мария Чиренко

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что 16 января 2020 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает размещение рекламы исключительно на украинском языке, передает пресс-служба регулятора.

"Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, а также телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Евросоюза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках стран-членов ЕС. Это же касается и печатных СМИ.

Также были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь нарушение данной нормы закона наказывается предупреждением или штрафом.

Как сообщал сайт "Комментарии", Кабинет министров разрешил избавиться от "скороговорок" в рекламе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nrada.gov.ua/iz-16-sichnya-vsya-reklama-v-ukrayini-maye-buty-vykonana-derzhavnoyu-movoyu/?fbclid=IwAR12FoNS61aAbtrLSgjoi1lDv3KgXWTiMMrhOIX4EdX5J9CRiZe9t9mgDnk
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...