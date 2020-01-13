В Нацраде напомнили об изменении языка рекламы

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что 16 января 2020 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает размещение рекламы исключительно на украинском языке, передает пресс-служба регулятора.



"Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке", - говорится в сообщении.



Отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, а также телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Евросоюза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках стран-членов ЕС. Это же касается и печатных СМИ.



Также были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь нарушение данной нормы закона наказывается предупреждением или штрафом.



Как сообщал сайт "Комментарии", Кабинет министров разрешил избавиться от "скороговорок" в рекламе.



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