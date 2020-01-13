В Нацраде напомнили об изменении языка рекламы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что 16 января 2020 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает размещение рекламы исключительно на украинском языке, передает пресс-служба регулятора.
"Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, а также телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Евросоюза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках стран-членов ЕС. Это же касается и печатных СМИ.
Также были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь нарушение данной нормы закона наказывается предупреждением или штрафом.
Как сообщал сайт "Комментарии", Кабинет министров разрешил избавиться от "скороговорок" в рекламе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости