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Милованов рассказал об успехах «спиртовой» реформы

Увеличение объема реализации легального спирта пропорционально увеличению акциза

сегодня, 18:35
Автор:

• Мария Чиренко

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в январе 2020 года ГП "Укрспирт" продало в два раза больше спирта, чем за аналогичный период 2019 года.

Так, в нынешнем году госпредприятие продало 440, 60 000 декалитров спирта, а год назад за этот период было продано 255, 17 000 декалитров спирта, отмечает министр в своем Facebook.

"Эти цифры свидетельствует не о том, что мы стали производить или потреблять больше алкоголя в стране, а об эффективной борьбе с теневым оборотом спирта. Государство сосредоточило внимание на ликвидации всех возможных схем производства контрафактного спирта, которые ранее существовали на заводах предприятия", - заявил и.о. главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По словам Милованова, увеличение объема реализации госпредприятием спирта пропорционально увеличению акциза, а значит должно привести к увеличению поступлений в бюджет. В январе текущего года будет работать 10 заводов "Укрспирта", в то время как год назад действовало только 7. В настоящее время "Укрспирт" готовят к передаче в Фонд государственного имущества. 


Как сообщал сайт "Комментарии", 13 декабря 2019 года вступил в силу закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.


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