В Украине заработала новая международная платежная система

С сегодняшнего дня в Украине заработала еще одна международная платежная система - Clear Junction. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Так, платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, которая зарегистрирована в Великобритании и имеет статус авторизованного учреждения электронных денег. Сообщается, что Clear Junction стала 13-ой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. В Нацбанке заявили, что появление новой платежной системы в нашей стране будет развивать украинский платежный рынок и поможет повысить уровень качества финансовых услуг. Кроме того, отмечают, что новая система расширяет перечень вариантов для осуществления денежных переводов как для украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, которые выполняют трансграничные операции в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN. Напомним, IBAN начали вводить в августе прошлого года, и теперь номер банковского счета с новым стандартом состоит из 29 символов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!