В Украине заработала новая международная платежная система

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С сегодняшнего дня в Украине заработала еще одна международная платежная система - Clear
Junction. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.
Так, платежной организацией международной платежной системы Clear Junction
является компания Clear Junction Limited, которая зарегистрирована в Великобритании и имеет
статус авторизованного учреждения электронных денег. Сообщается, что Clear
Junction стала 13-ой зарегистрированной в Украине международной платежной системой,
платежной организацией которой является нерезидент. В Нацбанке заявили, что появление новой
платежной системы в нашей стране будет развивать украинский платежный рынок и
поможет повысить уровень качества финансовых услуг. Кроме того, отмечают, что новая
система расширяет перечень вариантов для осуществления денежных переводов как для
украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, которые выполняют трансграничные
операции в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN. Напомним, IBAN начали вводить в августе прошлого года, и теперь
номер банковского счета с новым стандартом состоит из 29 символов.
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