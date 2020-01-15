Стало известно, на каком месте Украина среди самых могущественных стран мира

В рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии US News & World Report Украина оказалась на 68 позиции. Первую строчку рейтинга возглавила Швейцария, на втором месте оказалась Канада, тройку лидеров замыкает Япония.

Кроме того, среди самых могущественных стран мира оказались Германия и Австралия. США заняли седьмую позицию, Россия - 23-ю. Наименее могущественные - Оман, Сербия и Ливан.

В перечень также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е место), Латвия (62-е место), Казахстан (66-е место), Белоруссия (70-е место).

Составители рейтинга анализируя данные учитывали развитие туристической отрасли, инновации, социальную сферу, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения.





Как сообщало издание "Комментарии", в 2018 году Украина поднялась в рейтинге US News & World Report на 4 позиции и заняла 69-е место. Лидером рейтинга была Швейцария. Второе место составители рейтинга отдали Канаде, третье - Германии. За ними следуют Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды, занявшие соответственно с 4-го по 10-е место.



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