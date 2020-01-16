Нацбанк озвучил план работы на год: упрощение кредитования и закон о «сплите»

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил "Программу действий на 2020 год". Об этом говорится на сайте регулятора.

Обнародованный документ определяет приоритеты работы Нацбанка в этом году. Во-первых, планируют улучшить взаимодействие с Кабинетом министров для устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Во-вторых, предлагают обновить стратегии государственных банков с учетом предложений НБУ. В-третьих, на законодательном уровне хотят упростить условия кредитования, в частности речь идет о развитии вторичного рынка неработающих кредитов NPL. Также сообщается о планах обеспечить прием банками залоговой земли в рамках нового земельного закона, ввести закон о "сплите", инициировать законопроекты по страхованию и кредитным союзам и прочее. Среди основных приоритетов, сообщили в Нацбанке, противодействие размыванию базы налогообложения и выведение прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS).

Отметим, что "Программа действий" направленна на выполнение планов "Стратегии НБУ", принятой в 2018 году. А этот год становится последним для действующей стратегии центробанка, поэтому регулятор совместно разрабатывает планы для "Стратегии НБУ до 2025 года".

Напомним, что Нацбанк заявлял о топ-7 стратегических целях в своей работе: низкая инфляция, стабильная и прозрачная банковская система, восстановление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, а также финансовая инклюзия, развитие современного и продуктивного центрального банка.

Ранее "Комментарии" писали, что заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова назвала задачу центробанка на 2020 год.

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