Нацбанк озвучил план работы на год: упрощение кредитования и закон о «сплите»

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Национальный банк Украины (НБУ) утвердил "Программу действий на 2020 год". Об этом говорится на сайте регулятора.
Обнародованный документ определяет приоритеты работы Нацбанка в этом году. Во-первых,
планируют улучшить взаимодействие с Кабинетом министров для устойчивого экономического
роста и ценовой стабильности. Во-вторых, предлагают обновить стратегии
государственных банков с учетом предложений НБУ. В-третьих, на законодательном уровне
хотят упростить условия кредитования, в частности речь идет о развитии вторичного рынка неработающих кредитов NPL. Также сообщается
о планах обеспечить прием банками залоговой земли в рамках нового земельного
закона, ввести закон о "сплите", инициировать законопроекты по страхованию
и кредитным союзам и прочее. Среди основных приоритетов, сообщили в Нацбанке,
противодействие размыванию базы налогообложения и выведение прибыли из-под
налогообложения (план действий BEPS).
Отметим, что "Программа действий" направленна на выполнение планов "Стратегии
НБУ", принятой в 2018 году. А этот год становится последним для действующей стратегии
центробанка, поэтому регулятор совместно разрабатывает планы для "Стратегии НБУ до 2025 года".
Напомним, что Нацбанк заявлял о топ-7 стратегических целях в своей
работе: низкая инфляция, стабильная и прозрачная банковская система,
восстановление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение
капитала, а также финансовая инклюзия, развитие современного и продуктивного центрального банка.
Ранее "Комментарии" писали, что заместитель
главы НБУ Екатерина Рожкова назвала задачу центробанка на 2020 год.
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