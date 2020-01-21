Прямые закупки газа у РФ: эксперты оценили вероятность и возможные последствия

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев теоретически допустил возможность покупки Украиной природного газа непосредственно у "Газпрома". По его словам, это будет зависеть от цены (должна быть справедливой – рыночной) и решения украинского правительства (политический фактор, учитывая происходящее между Украиной и РФ). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили шансы прямых закупок российского газа.



Прямые закупки газа у РФ: возможны любые закупки

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич напоминает, что с 1 января в Украину возможны поставки газа от любого субъекта, готового его продавать. Нужно лишь договориться с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

"Никакого решения правительства для покупки газа не нужно. Коболев, как минимум, лукавит, – подчеркивает эксперт. – Еще он говорит о неких аукционах. Но и это не верно. Газпром – единственный поставщик российского газа, согласно законодательству РФ. Какие тут аукционы? На самом деле, "Нафтогаз" не возобновит поставки российского газа не из-за того или иного решения Кабмина, а потому что купил много дорогого газа в Европе, взяв под него еще и много кредитов. И теперь этот газ нужно продать. Желательно с маржой. Так что "Нафтогазу" просто невыгодно покупать газ у РФ, хоть цена его и может быть дешевле".

Прямые закупки газа у РФ: что может способствовать

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев очень яркий и характерный персонаж нашей большой политэкономии, в котором немало двойственности, отмечает аналитик Михаил Подоляк.

"Он агрессивно сегодня говорит одно, а завтра другое... Безусловно, у нас всегда основной объем газа имел газпромовское происхождение. Потому что это чистая физическая технология прокачки, – поясняет эксперт. – Правда, газ этот всегда красиво маскировали под "не российский", рассказывая патриотические сказки, попутно добавляя сказкам спекулятивную наценку. Сейчас – при президенте Зеленском – многие традиционные сказки теряют смысл. Нужна просто адекватная цена".

Поэтому, уверен Подоляк, прямые закупки газа у РФ будут возможны по следующим причинам: низкие прямые цены, нет необходимости рассказывать о патриотике и требовать у общества за это платить на 30-40% больше за тысячу кубометров.

"Кабмин, естественно, примет вполне обоснованное политическое решение о допустимости прямых поставок. И это решение одобрят наши европейские партнеры в полном объеме", – прогнозирует аналитик.

Прямые закупки газа у РФ: не с Коболевым

Заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверен: пока председателем правления НАК "Нафтогаз" будет Андрей Коболев, прямых поставок российского газа не будет.

"Коболев выступает с позиции дорогого реверсного газа для потребителей, потому что от этого зависят его премия и дивиденды, – отмечает политэксперт. – "Нафтогаз" демонстрирует колоссальную капитализацию, сверхприбыли – за счет украинских налогоплательщиков (в том числе платежей в отопительный период). Отсюда и берутся колоссальные премии и надбавки самого Коболева. Так что он лично не заинтересован ни в каком снижении цен на газ".

Кроме того, мы имеем еще и вопрос геополитики, уверен Молчанов.

"Коболева связывают с интересами американских компаний, которые хотят посадить всю Европу на сжиженный газ. И им в принципе не нужен никакой транзит через Украину. Не говоря уж о прямых поставках сюда дешевого российского газа, – считает замдиректора УИАМП. – Транснациональный капитал, который представляют американские корпорации, заинтересован в том, чтобы никакого реверса не было. И чтобы был дорогой американский газ. Они будут продвигать эту линию через людей, с которыми можно аффилировать Коболева. Напомню, что прошлый премьер – Гройсман – пытался его уволить, но не смог. А нынешний глава Кабмина Гончарук даже не пытается".

Готов ли что-то менять Зеленский, пока непонятно.

"Да, президент приказал Гончаруку, чтобы что-то сделали с премиями топ-менеджеров, не соотносимыми с экономической ситуацией в стране. Но нормы закона выписаны так, что контракт с руководством НАК подписывает наблюдателей совет "Нафтогаза", а там – одни иностранцы. И их Коболев абсолютно устраивает, – поясняет Молчанов. – Чем дольше такие токсичные персонажи как Коболев и Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украини" Юрий Витренко – прим. ред.) будут править бал в Украине, тем ниже будут доходы населения и рейтинг самого Зеленского".

Прямые закупки газа у РФ: в чем вопрос

Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что в украинском экспертном обществе не раз отмечалось, что прямые поставки российского газа в Украину – вопрос не цены, а безопасности.

"Каждый раз, когда РФ говорит о якобы низких ценах, она выдвигает при этом дополнительные требования. И в итоге Украине приходится платить гораздо дороже за якобы более дешевый российский газ, – подчеркивает Сергей Таран. – Напомню, что именно цена на российский газ стала причиной продления срока базирования Черноморского флота РФ в Украине, а также появления пресловутых "Харьковских соглашений". Именно поэтому, когда мы слышим от чиновников, политиков о важности прямых поставок российского газа, такими предложениями должны интересоваться не только журналисты, но и представители украинских спецслужб, понимающих последствия подобного лоббирования для безопасности Украины".

Ранее "Комментарии" писали, что Андрей Коболев сейчас проводит переговоры с наблюдательным советом "Нафтогаза" касательно того, чтобы остаться на должности главы правления НАКа после марта 2020 года, когда истекает его контракт с компанией.

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