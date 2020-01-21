Прямые закупки газа у РФ: эксперты оценили вероятность и возможные последствия

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев теоретически
допустил возможность покупки Украиной природного газа непосредственно у "Газпрома".
По его словам, это будет зависеть от цены (должна быть справедливой – рыночной)
и решения украинского правительства (политический фактор, учитывая происходящее
между Украиной и РФ). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили шансы
прямых закупок российского газа.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
напоминает, что с 1 января в Украину возможны поставки газа от любого субъекта,
готового его продавать. Нужно лишь договориться с ООО "Оператор газотранспортной
системы Украины".
"Никакого решения правительства для покупки газа не нужно.
Коболев, как минимум, лукавит, – подчеркивает эксперт. – Еще он говорит о неких
аукционах. Но и это не верно. Газпром – единственный поставщик российского
газа, согласно законодательству РФ. Какие тут аукционы? На самом деле, "Нафтогаз"
не возобновит поставки российского газа не из-за того или иного решения
Кабмина, а потому что купил много дорогого газа в Европе, взяв под него еще и
много кредитов. И теперь этот газ нужно продать. Желательно с маржой. Так что "Нафтогазу"
просто невыгодно покупать газ у РФ, хоть цена его и может быть дешевле".
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев очень яркий и характерный
персонаж нашей большой политэкономии, в котором немало двойственности, отмечает
аналитик Михаил Подоляк.
"Он агрессивно сегодня говорит одно, а завтра другое... Безусловно,
у нас всегда основной объем газа имел газпромовское происхождение. Потому что
это чистая физическая технология прокачки, – поясняет эксперт. – Правда, газ
этот всегда красиво маскировали под "не российский", рассказывая патриотические
сказки, попутно добавляя сказкам спекулятивную наценку. Сейчас – при президенте
Зеленском – многие традиционные сказки теряют смысл. Нужна просто адекватная
цена".
Поэтому, уверен Подоляк, прямые закупки газа у РФ будут возможны
по следующим причинам: низкие прямые цены, нет необходимости рассказывать о
патриотике и требовать у общества за это платить на 30-40% больше за тысячу
кубометров.
"Кабмин, естественно, примет вполне обоснованное политическое
решение о допустимости прямых поставок. И это решение одобрят наши европейские
партнеры в полном объеме", – прогнозирует аналитик.
Заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента
политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверен: пока председателем
правления НАК "Нафтогаз" будет Андрей Коболев, прямых поставок российского газа
не будет.
"Коболев выступает с позиции дорогого реверсного газа для
потребителей, потому что от этого зависят его премия и дивиденды, – отмечает
политэксперт. – "Нафтогаз" демонстрирует колоссальную капитализацию, сверхприбыли
– за счет украинских налогоплательщиков (в том числе платежей в отопительный
период). Отсюда и берутся колоссальные премии и надбавки самого Коболева. Так
что он лично не заинтересован ни в каком снижении цен на газ".
Кроме того, мы имеем еще и вопрос геополитики, уверен Молчанов.
"Коболева связывают с интересами американских компаний, которые
хотят посадить всю Европу на сжиженный газ. И им в принципе не нужен никакой
транзит через Украину. Не говоря уж о прямых поставках сюда дешевого российского
газа, – считает замдиректора УИАМП. – Транснациональный капитал, который
представляют американские корпорации, заинтересован в том, чтобы никакого
реверса не было. И чтобы был дорогой американский газ. Они будут продвигать эту
линию через людей, с которыми можно аффилировать Коболева. Напомню, что прошлый
премьер – Гройсман – пытался его уволить, но не смог. А нынешний глава Кабмина Гончарук
даже не пытается".
Готов ли что-то менять Зеленский, пока непонятно.
"Да, президент приказал Гончаруку, чтобы что-то сделали с премиями
топ-менеджеров, не соотносимыми с экономической ситуацией в стране. Но нормы
закона выписаны так, что контракт с руководством НАК подписывает наблюдателей
совет "Нафтогаза", а там – одни иностранцы. И их Коболев абсолютно устраивает,
– поясняет Молчанов. – Чем дольше такие токсичные персонажи как Коболев и
Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз
Украини" Юрий Витренко – прим. ред.) будут править бал в Украине, тем ниже
будут доходы населения и рейтинг самого Зеленского".
Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что в украинском
экспертном обществе не раз отмечалось, что прямые поставки российского газа в
Украину – вопрос не цены, а безопасности.
"Каждый раз, когда РФ говорит о якобы низких ценах, она выдвигает
при этом дополнительные требования. И в итоге Украине приходится платить
гораздо дороже за якобы более дешевый российский газ, – подчеркивает Сергей
Таран. – Напомню, что именно цена на российский газ стала причиной продления
срока базирования Черноморского флота РФ в Украине, а также появления
пресловутых "Харьковских соглашений". Именно поэтому, когда мы слышим от
чиновников, политиков о важности прямых поставок российского газа, такими
предложениями должны интересоваться не только журналисты, но и представители
украинских спецслужб, понимающих последствия подобного лоббирования для
безопасности Украины".
Ранее "Комментарии" писали, что Андрей
Коболев сейчас проводит переговоры с наблюдательным советом "Нафтогаза"
касательно того, чтобы остаться на должности главы правления НАКа после марта
2020 года, когда истекает его контракт с компанией.
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