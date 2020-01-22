Промышленное производство в Украине за год сократилось почти на 2%

Промышленное производство в Украине за 2019 год сократилось на 1,8%. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные Госстата.

Так, в 2019 году производство электронных станков упало на 16%, текстильное производство – почти на 10%, металлургия – на 3,1%. Отмечается, что в декабре прошлого года индекс промышленной продукции сократился на 8,3%, по сравнению с данными за декабрь 2018 года. В итоге индекс промышленной продукции составил 98,2%.

В то же время химическая промышленность в 2019 году показала рост на 3-5%.

Больше всего объемы промышленного производства сократились в Закарпатской и Хмельницкой областях – на 14%.

Несмотря на заметное сокращение общего объема промышленного производства, некоторые регионы показали заметный рост. Больше всего промышленность за прошлый год выросла в Винницкой (13%) и Одесской областях (7%).

Ранее "Комментарии" писали, что в Министерстве экономики назвали причины сокращения промышленного производства в течение 2019 года. Так, среди основных причин падения промышленности в Украине выделяли цены на внешних рынках, повышение расходов из-за роста тарифов, особенно на "Укрзализныце", а также ревальвацию гривни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!