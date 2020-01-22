Промышленное производство в Украине за год сократилось почти на 2%

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Промышленное
производство в Украине за 2019 год сократилось на 1,8%. Об этом пишет "Экономическая
правда" со ссылкой на данные Госстата.
Так,
в 2019 году производство электронных станков упало на 16%, текстильное
производство – почти на 10%, металлургия – на 3,1%. Отмечается, что в декабре
прошлого года индекс промышленной продукции сократился на 8,3%, по сравнению с
данными за декабрь 2018 года. В итоге индекс промышленной продукции составил
98,2%.
В
то же время химическая промышленность в 2019 году показала рост на 3-5%.
Больше
всего объемы промышленного производства сократились в Закарпатской и
Хмельницкой областях – на 14%.
Несмотря
на заметное сокращение общего объема промышленного производства, некоторые
регионы показали заметный рост. Больше всего промышленность за прошлый год
выросла в Винницкой (13%) и Одесской областях (7%).
Ранее
"Комментарии" писали, что в Министерстве экономики назвали причины
сокращения промышленного производства в течение 2019 года. Так, среди
основных причин падения промышленности в Украине выделяли цены на внешних
рынках, повышение расходов из-за роста тарифов, особенно на "Укрзализныце", а
также ревальвацию гривни.
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