Иностранным инвесторам в Украине обещают предоставить «инвестиционную няню»

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Экономическом форуме в Давосе рассказал, что украинская власть готовит для международных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в нашу страну. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Так, для иностранных инвесторов у нашей страны есть несколько
предложений. Первое – "Инвестиционная няня". Тем, кто вложит в страну более 100
млн долл. предложат заключить прямое инвестиционное предложение с государством,
которое будет основано на английском праве.Инвестор получит своего
персонального "опекуна" от правительства, который общается на 5 языках и в
любое дня и ночи момент поможет решать любые вопросы.
Второе – инвесторам, которые в ближайшие 2 года приватизируют государственные
предприятия на сумму от 10 млн долл. Украина предоставит налоговые каникулы
длительностью в пять лет.
Третье – в Украине планируют создать международный арбитраж для
инвесторов, который поможет обеспечить гарантированное право собственности.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в ЕБРР рассказали, что снижает доверие
к Украине со стороны международных инвесторов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости