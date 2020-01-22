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Главная Новости Бизнес экономика Иностранным инвесторам в Украине обещают предоставить «инвестиционную няню»
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Иностранным инвесторам в Украине обещают предоставить «инвестиционную няню»

Владимир Зеленский на Экономическом форуме в Давосе рассказал, как Украина собирается привлекать инвестиции

22 января 2020, 22:11
Автор:

• Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Экономическом форуме в Давосе рассказал, что украинская власть готовит для международных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в нашу страну. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Так, для иностранных инвесторов у нашей страны есть несколько предложений. Первое – "Инвестиционная няня". Тем, кто вложит в страну более 100 млн долл. предложат заключить прямое инвестиционное предложение с государством, которое будет основано на английском праве.Инвестор получит своего персонального "опекуна" от правительства, который общается на 5 языках и в любое дня и ночи момент поможет решать любые вопросы.

Второе – инвесторам, которые в ближайшие 2 года приватизируют государственные предприятия на сумму от 10 млн долл. Украина предоставит налоговые каникулы длительностью в пять лет.

Третье – в Украине планируют создать международный арбитраж для инвесторов, который поможет обеспечить гарантированное право собственности.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в  ЕБРР рассказали, что снижает доверие к Украине со стороны международных инвесторов.


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