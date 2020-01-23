Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Осторожно, фальшивка: мошенники начали печатать 200 гривен высокого качества
НОВОСТИ Все новости

Осторожно, фальшивка: мошенники начали печатать 200 гривен высокого качества

Фальшивые деньги сложно отличить от настоящих купюр, но есть несколько способов, как себя обезопасить

23 января 2020, 09:23
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине появились фальшивые 200 гривен, которые сложно отличить от подлинных. Об этом говорится во внутреннем письме НБУ№50-0006/2697, пишет "Страна".

Фальшивые деньги печатают на качественной бумаге со специальной защитой, на них есть и водяной знак, а выпускали их под серию 2007 года.

 Кроме того, фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, которые были на подлинных деньгах.


Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются фальшивки:

• ББ 3999969

• ББ 9660933

• ББ 9953999

• БТ 5509969

• БТ 6006653

• БТ 6699969

• БТ 6935055

• БТ 6935003

• БТ 9369653

• ТБ 0333535

• ТБ 3630933

• ТБ 5063995

• ТБ 6955993

• ТБ 9053935

• ТТ 6003969

• ТТ 9909363

• ТТ 9909366.

Как сообщало издание "Комментарии", в Национальном банке Украины рассказали, как самостоятельно, без специальных ультрафиолетовых детекторов проверить подлинность банкноты. Распознать фальшивые деньги можно самостоятельно. Следует обратить внимание на следующие моменты:

 - поддельные купюры склеены из двух бумаг. Понять это можно, дотронувшись до банкноты руками;

 - у фальшивой банкноты некачественное изображение;

 - ненастоящие деньги можно отличить от оригинала, посмотрев на купюру под углом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://strana.ua/news/245688-falshivye-200-hrn-kak-otlichit-poddelku-sovety-nbu.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...