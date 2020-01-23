Осторожно, фальшивка: мошенники начали печатать 200 гривен высокого качества

В Украине появились фальшивые 200 гривен, которые сложно отличить от подлинных. Об этом говорится во внутреннем письме НБУ№50-0006/2697, пишет "Страна".

Фальшивые деньги печатают на качественной бумаге со специальной защитой, на них есть и водяной знак, а выпускали их под серию 2007 года.

Кроме того, фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, которые были на подлинных деньгах.





Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются фальшивки:

• ББ 3999969

• ББ 9660933

• ББ 9953999

• БТ 5509969

• БТ 6006653

• БТ 6699969

• БТ 6935055

• БТ 6935003

• БТ 9369653

• ТБ 0333535

• ТБ 3630933

• ТБ 5063995

• ТБ 6955993

• ТБ 9053935

• ТТ 6003969

• ТТ 9909363

• ТТ 9909366.

Как сообщало издание "Комментарии", в Национальном банке Украины рассказали, как самостоятельно, без специальных ультрафиолетовых детекторов проверить подлинность банкноты. Распознать фальшивые деньги можно самостоятельно. Следует обратить внимание на следующие моменты:

- поддельные купюры склеены из двух бумаг. Понять это можно, дотронувшись до банкноты руками;

- у фальшивой банкноты некачественное изображение;

- ненастоящие деньги можно отличить от оригинала, посмотрев на купюру под углом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!