Осторожно, фальшивка: мошенники начали печатать 200 гривен высокого качества

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
В Украине появились фальшивые 200 гривен, которые сложно
отличить от подлинных. Об этом говорится во внутреннем письме НБУ№50-0006/2697,
пишет "Страна".
Фальшивые деньги печатают на качественной бумаге со специальной
защитой, на них есть и водяной знак, а выпускали их под серию 2007 года.
Кроме того, фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, которые были на подлинных деньгах.
Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются
фальшивки:
• ББ 3999969
• ББ 9660933
• ББ 9953999
• БТ 5509969
• БТ 6006653
• БТ 6699969
• БТ 6935055
• БТ 6935003
• БТ 9369653
• ТБ 0333535
• ТБ 3630933
• ТБ 5063995
• ТБ 6955993
• ТБ 9053935
• ТТ 6003969
• ТТ 9909363
• ТТ 9909366.
Как сообщало издание "Комментарии", в Национальном
банке Украины рассказали, как самостоятельно, без специальных ультрафиолетовых
детекторов проверить подлинность банкноты. Распознать фальшивые деньги можно самостоятельно. Следует обратить внимание на следующие моменты:
- поддельные купюры
склеены из двух бумаг. Понять это можно, дотронувшись до банкноты руками;
- у фальшивой банкноты
некачественное изображение;
- ненастоящие деньги можно отличить от оригинала, посмотрев на купюру под углом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости