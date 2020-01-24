Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда страны

Сегодня правительство одобрило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 млрд грн, и этот бюджет является полностью сбалансированным.

В то же время, издание "РБК - Украина" опубликовало подробности бюджета, согласно которым в 2020 году собственные доходы Пенсионного фонда составят 301,8 млрд грн. Средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств составят 146,8 млрд грн, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Как сообщало издание "Комментарии", Пенсионный фонд Украины обнародовал детальную информацию о росте пенсий за последние три месяца. По данным ведомства, за июль, август и сентябрь средняя пенсия украинцев выросла всего на 14 гривен, поднявшись до 3019 гривен.

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