Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда страны
НОВОСТИ Все новости

Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда страны

Правительство одобрило бюджет на этот год

24 января 2020, 14:07
Автор:

• Наталья Шевченко

Сегодня правительство одобрило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 млрд грн, и этот бюджет является полностью сбалансированным.

   

В то же время, издание "РБК - Украина" опубликовало подробности бюджета, согласно которым в 2020 году собственные доходы Пенсионного фонда  составят 301,8 млрд грн. Средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств составят 146,8 млрд грн, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Как сообщало издание "Комментарии", Пенсионный фонд Украины обнародовал детальную информацию о росте пенсий за последние три месяца.  По данным ведомства, за июль, август и сентябрь средняя пенсия украинцев выросла всего на 14 гривен, поднявшись до 3019 гривен.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slideshare.net/Piter234903/byudzhet?ref=https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-utverdilo-byudzhet-pensionnogo-fonda-1579862923.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...