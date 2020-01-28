Госдолг Украины вырос на 6 млрд долларов за год

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. Такие данные опубликовало Министерство финансов.

Так, согласно информации ведомства, сумма долга Украины за 2019 год сократилась в гривневой стоимости на 7,86%, что составляет 170,35 млрд грн. В долларовом эквиваленте госдолг вырос на 7,71% или на 6,04 млрд долларов. Разницу специалисты объясняют ростом курса гривни по отношению к доллару на 14,5%.

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга) или 48,94 млрд долларов, внутренний долг - 839,05 млрд грн (41,99%) или 35,42 млрд долларов. На обслуживание госдолга и его погашение Украна в 2019 году потратила 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн соответственно.

Как сообщал портал "Комментарии", в июле этого года поступления от размещения Облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированных в валюте, составили 1 005,6 миллион долларов. В результате, эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

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