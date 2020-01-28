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Премьер сообщил, что Украина готова к «промышленному безвизу» с ЕС

"Промышленный безвиз" с Европейским союзом является одним из наиболее приоритетных направлений для Украины

сегодня, 19:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с Верховным представителем ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС, об этом написал глава правительства в своем Telegram-канале.

Алексей Гончарук отметил, что последней задачей Украины для начала переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, который парламент принял его еще в декабре.

В ближайшее время ожидается визит в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины до начала переговоров.

Гончарук также сообщил, что правительство определило дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка.

Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности. 


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