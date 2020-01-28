Премьер сообщил, что Украина готова к «промышленному безвизу» с ЕС

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с Верховным
представителем ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудили
цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС, об этом написал
глава правительства в своем Telegram-канале.
Алексей Гончарук отметил, что последней задачей Украины для начала
переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на
бизнес со стороны органов рыночного надзора, который парламент принял его еще в
декабре.
В ближайшее время ожидается визит в Украину предварительной
оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства
Украины до начала переговоров.
Гончарук также сообщил, что правительство определило дальнейшие
шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть
отражены в совместном плане действий, который будет определять также
дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового
рынка.
Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного
партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и
безопасности.
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