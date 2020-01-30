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Национальный банк снизил учетную ставку до 11%

В Нацбанке отметили, что изменение ставки повлияет на дальнейшее снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения

сегодня, 14:35
Автор:

• Таисия Ерохина

Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку с 13,5% до 11% годовых с 31 января. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как пояснил глава НБУ Яков Смолий, с момента последнего заседания по монетарной политике баланс рисков фактически не изменился. В то же время инфляция замедлилась до цели регулятора - 5% - даже быстрее, чем ожидали.

"При таких условиях правление Национального банка решило снизить учетную ставку сразу на 2,5 в.п. Это – еще один шаг для создания благоприятных условий для активизации кредитования реального сектора и ускорения экономического роста", - отметил Смолий.

В НБУ добавили, что если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5%, то может последовать снижение ставки до 7% в конце года. Ожидается, что больше всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года. Отмечается, что изменение ставки повлияет на дальнейшее снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.

Однако отметим, что снижение учетной ставки может быть более медленным, если реализуются проинфляционные риски. Среди основных рисков в последнем макропрогнозе НБУ названы следующие: отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ, дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли, эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России, сокращение урожая и уменьшения объемов притока иностранного капитала.

Добавим, что в прошлом году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, что стало самым низким показателем за последние шесть лет. Замедление инфляции, по оценкам НБУ, продолжается.

Ранее "Комментарии" писали, что банки будут указывать полную стоимость кредитов в рекламе.


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Источник: https://bank.gov.ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-pres-brifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-7854
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