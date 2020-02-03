ФОПы смогут оплачивать налоги через Opendatabot

Платформа Опендатабот запустила возможность для ФОПов платить налоги и подавать отчеты в Opendatabot. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Отмечается, что деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФОПы не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Опендатабот отмечает, что Государственная казначейская служба имеет больше 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год, при этом только в январе 2020 году из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменении", - говорится в сообщении.

Чтобы уплатить налог, необходимо:

добавить Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger

отправить боту свой идентификационный код

перейти к подаче отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине появился новый сервис, который позволит гражданам узнавать о всех государственных предприятиях и следить за их деятельностью. Украинцы смогут онлайн узнать о владельцах и руководителях предприятий, приватизации, налоговый статус или о судебных делах.

Сервис поможет сделать наше государство прозрачным. В Украине 3654 государственных предприятий и теперь каждый человек может мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями.

Также мы писали о том, что народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко 29 октября, зарегистрировали законопроект №2338, согласно которому предлагается повысить годовые лимиты дляФОПов.

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