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В Нацбанке подсчитали доходы украинских трудовых мигрантов

Валютные переводы от заробитчан повлияли на курс гривни

сегодня, 12:38
Автор:

• Сергей Медведев

В Нацбанке подсчитали доходы украинских трудовых мигрантов

Украинцы, работающие за рубежом, перечислили в 2019 году в Украину около 12 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов)", - ответили Нацбанке на запрос hromadske.

Также у регулятора уточнили, что валютные денежные переводы из-за рубежа повлияли на курс гривни и укрепили национальную валюту в декабре. Последующее же изменение курса в НБУ объясняют спросом на валюту среди импортеров.

Как сообщал портал "Комментарии", за 10 месяцев прошлого года трудовые мигранты перечислили в Украину на 7% меньше денег, чем за аналогичный период предыдущего года. По мнению заместителя руководителя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба это свидетельствует о снижении трудовой миграции из Украины.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/u-nacbanku-povidomili-skilki-groshej-zarobitchani-perekazali-v-ukrayinu-u-2019-roci
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