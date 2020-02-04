В Нацбанке подсчитали доходы украинских трудовых мигрантов

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Украинцы, работающие за рубежом, перечислили в 2019 году в Украину около 12 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов)", - ответили Нацбанке на запрос hromadske.
Также у регулятора уточнили, что валютные денежные переводы из-за рубежа повлияли на курс гривни и укрепили национальную валюту в декабре. Последующее же изменение курса в НБУ объясняют спросом на валюту среди импортеров.
Как сообщал портал "Комментарии", за 10 месяцев прошлого года трудовые мигранты перечислили в Украину на 7% меньше денег, чем за аналогичный период предыдущего года. По мнению заместителя руководителя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба это свидетельствует о снижении трудовой миграции из Украины.
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