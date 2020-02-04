Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 04.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украина и Бразилия будут совместно производить инсулин
НОВОСТИ Все новости

Украина и Бразилия будут совместно производить инсулин

В Бразилии появится совместное с Украиной производство инсулина

сегодня, 14:19
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина и Бразилия будут совместно производить инсулин

В Бразилии открывается совместное украинско-бразильское предприятие по производству инсулина. Об этом в интервью изданию “Комментариям” рассказал посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор. 

“ Сейчас в нашей стране остро стоит проблема диабета, функционирует государственная программа по закупке инсулина и производство на территории Бразилии экономит миллионы долларов. Думаю, что совместное украинско-бразильское предприятие по производству инсулина полноценно работать уже в начале следующего года”, -  рассказал он.

Полное интервью читайте ТУТ.

Как сообщало издание "Комментарии", в Бразилии – 7,6 млн. человек с сахарным диабетом. Из них более миллиона – полностью зависят от государственной системы обеспечения инсулином. К 2030 году, по прогнозам врачей, количество больных сахарным диабетом увеличится еще на 50%.

 

Кроме того, в 2019 году Международная федерация диабета выпустила 9-е издание Всемирного диабетического атласа, в котором отмечается, что темпы роста заболеваемости диабетом начинают постепенно снижаться, по крайней мере в странах с высоким уровнем дохода, и в большинстве регионов ситуация стабильна.

В атлас данные исследований из 138 стран, и для еще 73 информация экстраполировалась с соседних государств со сходными демографическими показателями. В целом в нем отражены сведения о более 93% населения планеты.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...