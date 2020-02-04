Украина и Бразилия будут совместно производить инсулин

В Бразилии открывается совместное украинско-бразильское предприятие по производству инсулина. Об этом в интервью изданию “Комментариям” рассказал посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор.

“ Сейчас в нашей стране остро стоит проблема диабета, функционирует государственная программа по закупке инсулина и производство на территории Бразилии экономит миллионы долларов. Думаю, что совместное украинско-бразильское предприятие по производству инсулина полноценно работать уже в начале следующего года”, - рассказал он.

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Как сообщало издание "Комментарии", в Бразилии – 7,6 млн. человек с сахарным диабетом. Из них более миллиона – полностью зависят от государственной системы обеспечения инсулином. К 2030 году, по прогнозам врачей, количество больных сахарным диабетом увеличится еще на 50%.

Кроме того, в 2019 году Международная федерация диабета выпустила 9-е издание Всемирного диабетического атласа, в котором отмечается, что темпы роста заболеваемости диабетом начинают постепенно снижаться, по крайней мере в странах с высоким уровнем дохода, и в большинстве регионов ситуация стабильна.

В атлас данные исследований из 138 стран, и для еще 73 информация экстраполировалась с соседних государств со сходными демографическими показателями. В целом в нем отражены сведения о более 93% населения планеты.









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