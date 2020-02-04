Украина и Бразилия будут совместно производить инсулин

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
В Бразилии открывается совместное украинско-бразильское предприятие по производству инсулина. Об этом в интервью изданию “Комментариям” рассказал посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор.
“ Сейчас в нашей стране остро стоит проблема диабета,
функционирует государственная программа по закупке инсулина и производство на
территории Бразилии экономит миллионы долларов. Думаю, что совместное
украинско-бразильское предприятие по производству инсулина полноценно работать
уже в начале следующего года”, - рассказал
он.
Полное интервью читайте ТУТ.
Как сообщало издание "Комментарии", в Бразилии –
7,6 млн. человек с сахарным диабетом. Из них более миллиона – полностью зависят
от государственной системы обеспечения инсулином. К 2030 году, по прогнозам
врачей, количество больных сахарным диабетом увеличится еще на 50%.
Кроме того, в 2019 году Международная федерация диабета
выпустила 9-е издание Всемирного диабетического атласа, в котором отмечается,
что темпы роста заболеваемости диабетом начинают постепенно снижаться, по
крайней мере в странах с высоким уровнем дохода, и в большинстве регионов
ситуация стабильна.
В атлас данные исследований из 138 стран, и для еще 73
информация экстраполировалась с соседних государств со сходными
демографическими показателями. В целом в нем отражены сведения о более 93%
населения планеты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости