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Ввод пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, ввод пошлин на ввоз топлива в Украину - не европейский путь

сегодня, 15:51
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Ввод пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн

Предложение "Укртатнафты" провести расследование относительно импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на ввоз дизеля и сжиженного газа может повлечь рост цен на эти товары в Украине. Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, сообщает "24 канал".

По словам Куюна, это весьма нелогичное решение, учитывая опыт других стран.

"В Европе нулевая ставка пошлины на импортное дизельное топливо. Потому что там дефицит этого продукта. И они привлекают его как можно больше со всех сторон. - поясняет Куюн. - Что мы делаем? Мы на 90% импортозависимы. И мы берем и сейчас хотим отгородиться пошлинами от наиболее дешевого продукта".

Как заявил Куюн, необходимо все-таки получать топливо дешевле, если у страны есть такая возможность и соответствующее географическое положение.

Отметим, что стоимость дизельного топлива может вырасти вследствие введения пошлин данной инициативы для потребителей почти на 1,5 грн, а нагрузка на экономику Украины только за год составит 11 млрд грн. Кроме того, Украинская зерновая ассоциация заявила, что из-за введения пошлин на импорт топлива из РФ Украина потеряет значительные средства. В свою очередь, аграрии обратились к премьер-министру Украины и предоставили статистику, которая свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизтоплива в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" придумала, как бороться с воровством топлива.


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Источник: https://24tv.ua/ru/vvod_poshlin_na_vvoz_topliva_v_ukrainu__ne_evropejskij_put__kujun_n1274846
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