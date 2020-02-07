Две платежки за газ: эксперты рассказали, зачем в Украине выделили оплату за транспортировку газа в отдельную квитанцию

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
В Кабинете министров Украины заявили, что работают над тем, чтобы
люди получали одну платежку на газ, то есть, чтобы услуги за использованный газ
и за его транспортировку были прописаны в одном документе, а не в двух, как с
начала года. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько оправданным
было как разделение стоимости услуг, так и появление двух платежек, которые
нередко пугают потребителей.
Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей
Макогон отмечает: "Все должны понимать, что уже много лет конечные потребители
газа сотрудничают с двумя компаниями: с поставщиком газа и с облгазом, который
газ не продает, а занимается обслуживанием газовых сетей. Это разделение было
сделано для создания свободного рынка раза для населения и ликвидации монополии
облгазов. Цель – в каждом населенном пункте должно быть много потенциальных
поставщиков газа, среди которых потребитель сможет выбрать самого выгодного для
него".
Но очевидно, подчеркивает Сергей Макогон, что в населенном пункте
будет только одна компания, которая обслуживает газовые сети – это региональная
природная монополия, деятельность которой должны жестко регулировать Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).
"Поэтому логично сделать две платежки – одну собственно за газ, а
вторую за услуги по обслуживанию газовых сетей. Раньше эти два платежа были в
одной платежке", – подчеркивает руководитель "Оператор ГТС Украины".
В то же время, отмечает Сергей Макогон, есть примеры стран, в
которых поставщик газа населению включает в платежку плату за распределение
газа и потом сам перечисляет деньги облгазу: "Конечно, так проще для населения,
но в Украине, где существует явная проблема взаиморасчетов, вариант двух
отдельных платежек тоже может быть оправдан".
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает,
что разделение платежей было неизбежно, так как предусмотрено и внутренним
законодательством, и нашими обязательствами перед европейскими партнерами в
рамках реформирования газового сектора.
"Что касается платежек. После того, как согласно реформе рынка
деятельность по поставке газа потребителям была разделена на две части (дистрибьюция
– организация сбыта товара, распределение товара по сети сбыта, и доставка), мы
получили две разные компании, у которых, соответственно, есть две разные
бухгалтерии, два разных счета, – поясняет эксперт. – И теперь просто невозможно
платить по одному счету".
Но платеж, который сейчас отображен в квитанции за доставку газа,
ранее был включен в общий платеж, подчеркивает эксперт.
"Сейчас его просто выделили отдельно. Никакого повышения общих
объемов платежей не произошло", – уверяет Дмитрий Марунич.
В странах, являющихся членами Европейского энергетического
содружества, существуют практики как единой платежки за продажу и
транспортировку газа, так и двух (как с 1 января у нас). И оба варианта имеют
право на жизнь. Но для Украины в данный момент логичнее было бы применение
одной платежки, считает эксперт по вопросам энергетики Украинского института
будущего Андриан Прокип.
"Идея платить за транспортировку газа – правильная, – отмечает
эксперт. – У нас есть ООО "Оператор ГТС Украины". А есть поставщики газа,
которые могут эту трубу использовать. Это европейская практика, которая,
согласно принятому у нас закону о рынке газа, должна породить здоровую
конкуренцию. Но бума конкуренции на рынке газа пока не ожидается. Равно как
перехода потребителей от одного поставщика к другому. Полная либерализация
рынка ведь пока не произошла. А две платежки, действительно, пугают некоторых
потребителей".
Андриан Прокип подчеркивает, что произошел ставший уже печальной
традицией провал касательно коммуникации. В большинстве своем потребители так и
не поняли, почему им приходят две платежки, за что именно они должны еще
платить, с чем это связано.
"К тому же, – отмечает
эксперт УИБ, – оплата за услуги по доставке газа для многих небольшая. Но на
отдельной платежке зарабатывают банки (комиссионные), да и издержки по ее
производству и доставке тоже играют роль. Так что логичнее всё же было бы
отобразить суммы за продажу и транспортировку газа в одной квитанции".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости