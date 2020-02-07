Две платежки за газ: эксперты рассказали, зачем в Украине выделили оплату за транспортировку газа в отдельную квитанцию

В Кабинете министров Украины заявили, что работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на газ, то есть, чтобы услуги за использованный газ и за его транспортировку были прописаны в одном документе, а не в двух, как с начала года. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько оправданным было как разделение стоимости услуг, так и появление двух платежек, которые нередко пугают потребителей.



Две платежки за газ: все справедливо

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечает: "Все должны понимать, что уже много лет конечные потребители газа сотрудничают с двумя компаниями: с поставщиком газа и с облгазом, который газ не продает, а занимается обслуживанием газовых сетей. Это разделение было сделано для создания свободного рынка раза для населения и ликвидации монополии облгазов. Цель – в каждом населенном пункте должно быть много потенциальных поставщиков газа, среди которых потребитель сможет выбрать самого выгодного для него".

Но очевидно, подчеркивает Сергей Макогон, что в населенном пункте будет только одна компания, которая обслуживает газовые сети – это региональная природная монополия, деятельность которой должны жестко регулировать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"Поэтому логично сделать две платежки – одну собственно за газ, а вторую за услуги по обслуживанию газовых сетей. Раньше эти два платежа были в одной платежке", – подчеркивает руководитель "Оператор ГТС Украины".

В то же время, отмечает Сергей Макогон, есть примеры стран, в которых поставщик газа населению включает в платежку плату за распределение газа и потом сам перечисляет деньги облгазу: "Конечно, так проще для населения, но в Украине, где существует явная проблема взаиморасчетов, вариант двух отдельных платежек тоже может быть оправдан".

Две платежки за газ: неизбежная ситуация

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает, что разделение платежей было неизбежно, так как предусмотрено и внутренним законодательством, и нашими обязательствами перед европейскими партнерами в рамках реформирования газового сектора.

"Что касается платежек. После того, как согласно реформе рынка деятельность по поставке газа потребителям была разделена на две части (дистрибьюция – организация сбыта товара, распределение товара по сети сбыта, и доставка), мы получили две разные компании, у которых, соответственно, есть две разные бухгалтерии, два разных счета, – поясняет эксперт. – И теперь просто невозможно платить по одному счету".

Но платеж, который сейчас отображен в квитанции за доставку газа, ранее был включен в общий платеж, подчеркивает эксперт.

"Сейчас его просто выделили отдельно. Никакого повышения общих объемов платежей не произошло", – уверяет Дмитрий Марунич.

Две платежки за газ: кому выгодно

В странах, являющихся членами Европейского энергетического содружества, существуют практики как единой платежки за продажу и транспортировку газа, так и двух (как с 1 января у нас). И оба варианта имеют право на жизнь. Но для Украины в данный момент логичнее было бы применение одной платежки, считает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Идея платить за транспортировку газа – правильная, – отмечает эксперт. – У нас есть ООО "Оператор ГТС Украины". А есть поставщики газа, которые могут эту трубу использовать. Это европейская практика, которая, согласно принятому у нас закону о рынке газа, должна породить здоровую конкуренцию. Но бума конкуренции на рынке газа пока не ожидается. Равно как перехода потребителей от одного поставщика к другому. Полная либерализация рынка ведь пока не произошла. А две платежки, действительно, пугают некоторых потребителей".

Андриан Прокип подчеркивает, что произошел ставший уже печальной традицией провал касательно коммуникации. В большинстве своем потребители так и не поняли, почему им приходят две платежки, за что именно они должны еще платить, с чем это связано.

"К тому же, – отмечает эксперт УИБ, – оплата за услуги по доставке газа для многих небольшая. Но на отдельной платежке зарабатывают банки (комиссионные), да и издержки по ее производству и доставке тоже играют роль. Так что логичнее всё же было бы отобразить суммы за продажу и транспортировку газа в одной квитанции".



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