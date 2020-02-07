Правительство выделит около 9 млн гривень восьми украинским стартапам

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После 24-часового заседания Украинский фонд стартапов определил победителей
питчинг-сессий, которые получат финансирование от государства. Премьер-министр
Украины Алексей Гончарук в своей Telegram-канале написал, что победителями стали 8 стартапов,
которые совокупно получат почти 9 млн грн.
Премьер отметил, что победители делятся на две категории.
Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, которые
требуют расширения и поддержки, и составляют 1,25 млн грн. (50 тыс. долл.).
Другая категория – pre-seed-гранты, которые предоставляются разработчикам
идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625
тыс. грн. (25 тыс. долл.).
Seed-гранты получат:
- AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
- GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
- BIOC-технология нанополимеризации для получения биопластика;
- FieldBI – аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
- Правомен-автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
- Framiore – устоявшийся бренд одежды с собственным R&D-центр по разработке инновационных изделий и технологий.
Pre-seed-гранты получат:
- Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
- BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
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