"Отрасль звероводства нужно регулировать, а не закрывать", - нардеп Литвиненко

В Украине следует провести инспекцию всех звероферм, ведущих свою деятельность на территории страны, после чего можно будет делать выводы о принятии соответствующих правовых норм. Такое мнение высказали участники круглого стола "Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине".

В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины Сергей Литвиненко, Артем Черноморов, Артем Нагаевский, Маргарита Шол, Александр Гайду, Иван Чайковский, Степан Чернявский, Олег Тарасов, а также Уполномоченный Президента по вопросам земли Роман Лещенко.

Участники круглого стола отметили, что на сегодняшний день в открытых источниках встречается много информации, в том числе и субъективной, о нарушениях промышленного выращивания пушных зверей.

"Но, если глубже изучить данный вопрос, ситуация обретает другой характер", - говорит Сергей Литвиненко, который является автором закона о запрете норковых ферм.

В качестве примера депутат вспомнил о норковой ферме "Пелском" в Киевской области, где на 96 га земли уже инвестировали 40 млн долл. и ежегодно уплачивается 9 млн грн налогов. Со слов нардепа, именно эта норковая ферма работает не только успешно, но и придерживается Директивы ЕС по защите животных во время забоя. Также Сергей Литвиненко добавил, что норковые фермы уже создали 1500 рабочих мест в сельской местности со средней заработной платой 12-16 тыс. грн.

"Пусть успешная отрасль работает, платит большие налоги, создает новые рабочие места. Причем - эти рабочие места - в сельской местности. Думаю, никому не надо здесь говорить о том, какое безумное отток людей уходит из Украины. Людям сегодня негде работать, особенно в селах. А мы сейчас возьмем и уничтожим отрасль, которая уже создала 1500 рабочих мест? И готова создать еще больше. Думаю, это не разумно и государству не выгодно", - сказал Литвиненко.

Парламентарий напомнил о том, что президент Владимир Зеленский призывает создавать рабочие места и возвращать украинских эмигрантов домой. Но при этом в Украине хотят закрыть отрасль звероводства, уничтожить существующие рабочие места и не позволить создать новые.

"Я еще раз подчеркиваю: надо отрасль звероводства урегулировать, ввести единые европейские стандарты. И если будут открываться в Украине новые фермы по разведению норок, то только такие высокотехнологичные, как мы видели", - отметил народный депутат.

На заседании также выступили авторы альтернативного законопроекта по совершенствованию правового регулирования производства меха в Украине (№2360-1) народные депутаты Валерий Давиденко и Маргарита Шол, которые также отметили, что производство меха создает рабочие места в сельской местности и высказались за развитие отрасли путем привлечения инвестиций.

Участники "круглого стола" отметили, что быстро решить судьбу норковых ферм - не удастся - надо принимать объективное решение относительно правового регулирования производства меха

Для справки: мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм является Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.

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