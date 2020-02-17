Стратегия экономического роста Украины: эксперты рассказали о перспективах правительственного проекта

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов презентовал 17 февраля правительственную стратегию экономического роста Украины. Эксперты оценили для издания "Комментарии", что было представлено и как возможно реализовать данную стратегию.



В экономической стратегии мало оптимизма

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что во время презентации было много оптимизма и мало реализма.

"Милованов говорит, что украинские средства производства изношены на 60%. И чтобы их восстановить на 10-15% нужно 50 миллиардов долларов в следующие 5-10 лет. Это только на реконструкцию. И только на озвученные проценты. Да, нам надо поднимать мощности. Но нынешние легче резать на металлолом. Бессмысленно по ряду обстоятельств восстанавливать. Проще строить с "нуля". И вся стратегия в стиле "вот если", "может быть", "надо бы". Мы увидели красивую презентацию, которая не имеет ничего общего с реальностью", – уверен Охрименко.

Экономисту также не понравилось, что министр говорит о сельском хозяйстве как важной отрасли для привлечения инвестиций.

"Нужно говорить не "сельское хозяйство" (которое подразумевает лишь пищевую промышленность), а "аграрно-промышленный комплекс" (где уже увязаны химическая промышленность, машиностроение и так далее). Комплексно АПК – это куда более привлекательно для инвестиций", – поясняет эксперт.

По мнению Охрименко, было много общих фраз о важности развивать средний класс.

"Но это невозможно в стране с теневой экономики. А что у нас делают для борьбы с теневой экономикой? Вопрос риторический, потому что ситуация выгодна определенной категории граждан", – резюмирует экономист.

Интересный проект

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает представленную стратегию достаточно интересной. И реалистичной, если правительство будет способствовать тому, чтобы бизнес не уходил в тень. В данный же момент, отмечает эксперт, бизнес поджимают, как следствие – ВВП ежемесячно сокращается.

"Безусловно, наличие программы – это уже хорошо. Ранее Кабмин критиковали как раз таки за отсутствие подобной стратегии, – отмечает эксперт. – Радует, что уделено внимание технопаркам. Семь уже внесены в реестр, всего планируется, что их будет боле 40. Технопарк – это хорошая возможность для инвестора прийти на уже готовый участок земли, с подключенными коммуникациями или возможностью сделать это за приемлемую плату. Уже через полгода производство не работает… Но нужно понимать, что практически в каждом регионе не первый год пытаются согласовать идею технопарков. Вот только подвижек нет".

Дорошенко поясняет, что идею технопарка можно реализовать лишь в тесном сотрудничестве центральной и местной власти. И тут могут быть не меньшие проблемы и риски, чем с битвой за законы о труде, земле.

"Хорошо, что оставили те цифры, которые ранее называл премьер Гончарук – 40%-ный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в ближайшие пять лет, один миллион новых рабочих мест. Плохо то, что это вряд ли получится, учитывая нынешнее состояние нашей экономики и условий ведения бизнеса, – говорит эксперт. – В программе декларируют то, о чем говорили ранее. Та же дерегуляция. Но пока этого не происходит".

В заслугу правительству можно поставить запущенную программу кредитования бизнеса (5-7-9%). Но, как отмечает Дорошенко, заложенные в бюджете на это два миллиарда гривень – крайне мало. Да к тому же, эти средства просто "отщипнули" из денег, ранее предназначенных аграриям.

"Однозначно к заслугам можно отнести концессию морских портов. Два практически перешли ("Херсон" и "Ольвия"). Они могут показать успешность подобных экономических шагов, – считает эксперт. – Остальное пока – планы, прожекты. Нужно работать, засучив рукава, вместо того, чтобы в турборежиме принимать не особо важные законы… Еще меня смущает зацикленность на иностранных инвесторах. А как же наши? 12 миллиардов долларов заробитчане перечислили в Украину в прошлом году. Люди готовы вкладывать в свою страну. Но им нужно дать для этого возможность".

Лучше, чем ничего

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос уверен: любая стратегия – лучше, чем отсутствие стратегии. Поэтому факт наличия такого плана у Кабмина – уже хорошо. Однако такой документ, уверен эксперт, должен был появиться еще в момент назначения правительства, а не спустя полгода его работы.

"Проведенная презентация зафиксировала имеющиеся пожелания президента и его партии. Хотя общество требует подробностей. Из стратегии не ясно, как мы намерены достигать за пять лет +40% ВВП, 1 миллион рабочих мест, 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), – отмечает Кривонос. – Несколько приведенных примеров: порты, приватизация, земля, инфраструктура, медицина – не создают общего понимания, кто является действенными драйверами экономики".

Среди слабых мест стратегии эксперт обозначил следующие: нет приоритетных отраслей, нет выделения вопросов Донбасса и Крыма, нет описания потребностей в ресурсах для реализации такой стратегии. Детализация таких положений, уверен Кривонос, сделает стратегию действительно планом к исполнению, а не описанием желаний.

"Отдельная дискуссия – ПИИ и полное игнорирование внутреннего инвестора. Деньги, которые уже есть в экономике, игнорируются, – подчеркивает эксперт. – Даже отношение к уже работающим деньгам в экономике неловкое: кредиты сводим к ипотеке, привлечение средств – только на глобальные проекты, думаем исключительно большими суммами. И полное игнорирование потенциала накоплений и эффективного использования имеющихся ресурсов".

Между тем, считает Кривонос, именно внутренние ресурсы могут стать базисом для реализации стратегии в части занятости. И именно за счет внутреннего инвестора достичь одного миллиона новых рабочих мест – действительно возможно.

"Поэтому ждем второй шаг после презентации – план действий на выполнение", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что одной из статей финансирования из государственного бюджета для государства остается поддержка конкретных отраслей экономики, которые имеют стратегическое значение для страны. Во всяком случае, так свою позицию объясняют чиновники. На деле же в условиях Украины это остается одним из механизмов перекачивания бюджетных средств в и так небедные карманы украинских олигархов.

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