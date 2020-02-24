Финансовые компании с клиентоориентированным подходом. Топ-5 по версии Finance.ua

МФО разрушили банковскую монополию на предоставление кредитных услуг. Микрозаймы на карту становятся все более популярными среди тех украинцев, которые предпочитают именно таким образом брать деньги в долг.

Финансовый портал Finance.ua провел сравнение 59 учреждений и определил, в каких МФО процесс обслуживания клиентов организован лучше. Микрофинансовые организации оценивали по 6 основным показателям:

- доступность на веб-сайте актуальной информации;

- наличие BankID;

- служба поддержки пользователей;

- число вариантов погашения займа;

- предоставление клиентам программ лояльности;

- возможность получения договора кредитования на бумажном носителе.

Согласно обновленному рейтингу, наиболее клиентоориентированными компаниями стали крупнейшие представители этой ниши, которые с максимальным вниманием относятся к обслуживанию своих клиентов. Мы публикуем ТОП-5 компаний онлайн кредитования:

1. MyCredit

2. Loany

3. Moneyveo

4. Е-гроші

5. CreditPlus.

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