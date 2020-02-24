Финансовые компании с клиентоориентированным подходом. Топ-5 по версии Finance.ua

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
МФО разрушили банковскую монополию на предоставление кредитных услуг. Микрозаймы на карту становятся все более популярными среди тех украинцев, которые предпочитают именно таким образом брать деньги в долг.
Финансовый портал Finance.ua провел сравнение 59 учреждений и определил, в каких МФО процесс обслуживания клиентов организован лучше. Микрофинансовые организации оценивали по 6 основным показателям:
- доступность на веб-сайте актуальной информации;
- наличие BankID;
- служба поддержки пользователей;
- число вариантов погашения займа;
- предоставление клиентам программ лояльности;
- возможность получения договора кредитования на бумажном носителе.
Согласно обновленному рейтингу, наиболее клиентоориентированными компаниями стали крупнейшие представители этой ниши, которые с максимальным вниманием относятся к обслуживанию своих клиентов. Мы публикуем ТОП-5 компаний онлайн кредитования:
1. MyCredit
2. Loany
3. Moneyveo
4. Е-гроші
5. CreditPlus.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости