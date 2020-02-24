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Финансовые компании с клиентоориентированным подходом. Топ-5 по версии Finance.ua

Крупнейший финансово-аналитический портал Finance.ua обновил свой рейтинг микрофинансовых организаций – небанковских финансовых компаний, выдающих кредиты онлайн на банковские карты

сегодня, 19:17
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Финансовые компании с клиентоориентированным подходом. Топ-5 по версии Finance.ua

МФО разрушили банковскую монополию на предоставление кредитных услуг. Микрозаймы на карту становятся все более популярными среди тех украинцев, которые предпочитают именно таким образом брать деньги в долг. 

Финансовый портал Finance.ua провел сравнение 59 учреждений и определил, в каких МФО процесс обслуживания клиентов организован лучше. Микрофинансовые организации оценивали по 6 основным показателям:

- доступность на веб-сайте актуальной информации;
- наличие BankID;
- служба поддержки пользователей;
- число вариантов погашения займа;
- предоставление клиентам программ лояльности;
- возможность получения договора кредитования на бумажном носителе.

Согласно обновленному рейтингу, наиболее клиентоориентированными компаниями стали крупнейшие представители этой ниши, которые с максимальным вниманием относятся к обслуживанию своих клиентов. Мы публикуем ТОП-5 компаний онлайн кредитования:

1. MyCredit
2. Loany
3. Moneyveo
4. Е-гроші
5. CreditPlus.


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Источник: https://finance.ua/
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