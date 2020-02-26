"Укрметаллургпром" призвал заменить квоты на импорт серной кислоты пошлиной до 5%

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" настаивает на необходимости в ближайшие сроки отменить ограничение на импорт серной кислоты и олеума. Об этом говорится в письме главы организации Александра Каленкова министру развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову и торговому представителю Украины Тарасу Качке.

Каленков подчеркнул, что в период квотирования не были использованы 44% квот на поставку серной кислоты и олеума из Российской Федерации, и 99% - из других стран. Причина - в годовом объеме квот, который составляет менее трети от месячной потребности рынка. Как итог - переговоры с производителями становятся нецелесообразными.

"И это одна из причин, почему мы выступаем против сохранения такого инструмента как квоты и видим необходимость в его замене на импортную пошлину в размере до 5% (которая в дополнение к логистическому преимуществу национальных производителей станет для них дополнительной защитой)", - сказано в письме.

В "Укрметаллургпроме" отметили почти двухкратный рост цен на серную кислоту сразу после введения квотирования. Это стало следствием переформатирования рынка в сторону уничтожения реальной конкуренции между поставщиками вследствие введения квот.

"Под лозунгами защиты производителя были созданы условия для дискриминации украинских потребителей. Считаем, что потребители не должны нести финансовое бремя неэффективности и устарелости технологий украинских производителей", - подчеркнул Каленков.

С сентября 2019 года украинские поставщики одновременно инициировали изменения в условия оплаты по уже заключенным договорам (100% предоплата до 10-12 числа), хотя в предыдущих периодах поставщики не ограничивали потребителей в терминах предоплаты в пределах месяца. Также коммерческие предложения были изменены с введением штрафов в размере 20% в случае уменьшения объема, предусмотренного контрактом между сторонами.

При этом зарубежные поставщики предлагают более либеральные условия, которые предусматривают отсрочку платежа после поставки ресурса и не содержат пункта о штрафах за неотгруженный объем. "Условия оплаты, инициированные украинскими производителями, создают дополнительное давление на горно-металлургический комплекс Украины, ситуация в котором и без того значительно ухудшилась из-за усиления протекционизма и конкурентной борьбы на мировых рынках стали", - сообщил Каленков.

При этом, по его данным, с момента введения квот в сентябре 2018 года украинские предприятия так и не приступили к модернизации производства, внедрению новых технологий, экологических проектов и т.д.

Каленков также напомнил, что "Електропостачзбут" фигурировало в уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов, Восточный горно-обогатительный комбинат – о растрате, а в отношении "Сумыхимпром" возбуждено дело о банкротстве.

"Исходя из вышеприведенного украинские производители не являются надежными партнерами для украинской промышленности, и существуют риски уменьшения объемов или даже остановки их производства, что в свою очередь негативно повлияет на конечных потребителей, которые будут не в состоянии диверсифицировать свои закупки из-за действия квот на серную кислоту.", - сказано в обращении.

Учитывая вышеуказанное, ОП "Укрметаллургпром" обратилось к Милованову с просьбой о скорейшей отмене квотирования импортных поставок серной кислоты украинским потребителям и замене его на импортную пошлину в размере до 5%.









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