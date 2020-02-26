Компания "Агро Газ Трейдинг" готова участвовать в конкурсе по приватизации ОПЗ для расширения сотрудничества с предприятием

Компания "Агро Газ Трейдинг" (АГТ), соглашение с которой позволило ПАО "Одесский припортовый завод" возобновить работу в сентябре 2019 года после 16 месяцев простоя, готова участвовать в конкурсе по приватизации предприятия. Об этом сообщил генеральный директор и управляющий партнер АТГ Александр Горбуненко в ходе визита на ОПЗ 25 февраля.

О намерении принять участие в конкурсе Горбуненко заявил на встрече с работниками завода, поделившись также своим видением будущего сотрудничества.

"У АТГ есть долгосрочный горизонт планирования, и компания имеет понимание того, как обеспечить бесперебойную работу ОПЗ, вернув заводу статус лидера химической промышленности Украины", - подчеркнул Горбуненко.

По его словам, надежное снабжение сырья для переработки со стороны АГТ позволило заводу за 200 дней работы выработать 39,2 тыс. тонн аммиака и 421 тыс. тонн карбамида. Продукция ОПЗ вернулась на международные рынки - в страны Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Партнерство, сложившееся между АГТ и ОПЗ, позволяет заводу постепенно восстанавливать статус лидера химической промышленности Украины.

Горбуненко отметил, что возвращение ОПЗ к работе гарантировало увеличение налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты. Предприятие обеспечивает работой несколько тысяч работников и позволяет развиваться предприятиям смежных отраслей региона. Соглашение с АГТ также позволяет ОПЗ решить долговую проблему. Теперь к стоимости каждой тонны произведенного на заводе аммиака и карбамида добавляется $1 и $1,5 соответственно. Благодаря этому уже аккумулировано дополнительные 16,5 млн гривен, которые ОПЗ направил на погашение задолженности перед группой "Нафтогаз Украины".

Партнер АГТ Владимир Колот подчеркивает, что компания готова и в дальнейшем быть надежным партнером ОПЗ.

"Компания АГТ подтвердила, что готова и в дальнейшем сотрудничать с ОПЗ и будет надежным партнером завода в интересах его трудового коллектива, Одесской области и национальной экономики в целом. Нам удалось наладить работу завода и установить прозрачные, партнерские отношения", - резюмировал Владимир Колот.





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