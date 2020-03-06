Оружие, квадроцикл и 19,5 млн грн зарплаты: что в декларации у нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова

Новый вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в прошлом году получил миллионы гривен зарплаты, а еще владеет 6 участками земли. Об этом говорится в его декларации, поданной 4 марта.

В перечне недвижимого имущества министра есть квартиры в столице площадями 167,50 и 103,6 "квадратов" и земельные участки в Киевской области – 1152 кв. м, 1951 кв. м, 2500 кв. м, 1088 кв. м, 1947 кв. м и 2500 кв. м. Кроме того, в области Резников арендует жилой дом. А вот передвигается новоиспеченный член Кабмина на AUDI A8 (2012 года выпуска), Volkswagen Amarok (2009-го), Porsche Boxter (2003-го), а также имеет прицеп TIKI-TREILER, багги и квадроцикл фирмы Kawasaki. Среди движимого имущества министр задекларировал охотничьи карабины Zbroyar Z-008, Blaser R8 300 Win Mag, а также наручные часы Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet. Наличной Резников хранит 300 000 евро, на банковских счетах 125 000 долларов, а еще одолжил 1,1 млн долларов постороннему лицу.



До избрания на пост министра Резников получил зарплату по основному месту работы 19,5 млн грн (АО "ЮФ" АСТЕРС"), по совместительству – 367 459 грн (ООО "Астерс Консалт"), а также задекларированы страховые выплаты в размере 15 999 грн (АО ЮФ "АСТЕРС"), гонорары и другие выплаты в соответствии с гражданско-правовыми сделками – 1 млн грн (АО "Государственный сберегательный банк Украины") и 20 000 грн (ООО "Астерс Консалт"). Отметим, что еще в документе имеется информация о владении ценными бумагами, корпоративными правами.

Следует добавить, что министр указал в документе данные о сыне Алексее и лице, с которым совместно проживают, но не состоят в браке (Юлие Зорий). Последняя владеет квартирой площадью 44,3 "квадратов" в Киеве и автомобилем Mini Cooper.

Ранее "Комментарии" писали, что новый глава Кабмина Денис Шмигаль задекларировал Land Rover жены, 235 тыс. долларов и земельные участки.

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