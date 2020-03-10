Насколько азартны украинцы: маркетинговые акции, лотереи или игорный бизнес?

16 января 2020 Верховная Рада Украины сделала очередной шаг к легализации игорного бизнеса. В первом чтении был проголосован Проект Закона Украины о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр №2285-д. За данный законопроект проголосовало 260 народных депутатов.



Если закон все же примут, у этого решения будут как хорошие, так и плохие последствия, но сегодня ясно одно – люди в недоумении.





Три года назад, когда в Украине заговорили о легальном игорном бизнесе, социологической группой "Рейтинг" был проведен опрос. 24% опрошенных людей признались, что они азартны. 75% ответили, что для них эта черта не характерна. Больше 70% уверены: азартные игры вызывают зависимость, каждый пятый солидарен с таким мнением. От 2 до 4% опрошенных не побоялись сказать, что с зависимостью от азартных игр сталкивались лично или от этого пострадали их родственники.



Среди всех видов азартных игр позитивнее всего люди относятся к лотерее. Такое развлечение поддержали 32% опрошенных, категорически не поддержали - 60%. Букмекерские конторы одобряют 17%, не приветствуют – 76%. На игру в казино положительно смотрят 13%, негативно – 83%; интернет-казино одобрили 8%, не одобрили – 86%. Игра в карты на деньги не вызывает возмущения у 8%, но настораживает 88% респондентов. Игровые автоматы не пугают 7%, вызывают презрение у 91%. В ходе опроса проявилась закономерность: к азартным играм хуже всего относятся респонденты старшего поколения с низким достатком.

Как мы видим, мнения украинцев о легальном игорном бизнесе разделились. Кто-то поддерживает легализацию, ведь это хорошая возможность для Украины пополнить свой бюджет. Однако нельзя исключать вероятность того, что нашумевший законопроект снова вызовет всеобщее недовольство. Не станет ли легализация казино почвой для новой порции крупных обманов и мошенничества в сфере розыгрышей, с которыми борется "Призовая Варта"? Вопрос остаётся открытым.

Чего не скажешь про маркетинговые акции, которые набирают популярность в Украине. Люди все чаще принимают участие в таких якобы выгодных акциях. Но все ли правда из того, что навязывают маркетологи? Проект "Призовая Варта" старается уберечь вас от обмана, поэтому проверяет компании, которые вас интересуют. Они собрали свой список компаний, которые не пытаются обмануть при проведении таких акций. Среди них компании: Родинний Клуб, Вамбуд, Ева, Гулливер и Пошторг и другие.

Учитывая всеобщее недоумение, "Призовая Варта" провела опрос на улицах Киева, чтобы лично спросить сограждан, насколько они готовы рисковать. Смотрите их видео, не забудьте поставить "лайк", а также присоединяйтесь к обсуждению темы в комментариях.









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