В феврале потребительские цены в Украине снизились на 0,3%: что подешевело больше всего

В Украине потребительские цены в феврале по сравнению с январем 2020 года, снизились на 0,3%, а с начала года – на 0,1%. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.

Так, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,4%. В частности больше всего снизилась цена на яйца (на 17,6%). Кроме того, на 5-0,2% уменьшилась стоимость мяса птицы, свинины, а также сала, макарон, подсолнечного масла. Тогда как на 2,2-0,2% зафиксировали подорожание фруктов, говядины, сахара, овощей, хлеба, сметаны, молока, продуктов переработки зерновых, риса. Повысились и цены на алкоголь и табак – на 0,8%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%. Однако подешевели на 4,3% одежда и обувь.

Отмечается также и снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2%. В Госстате считают, что это произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 12,9%. Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду и отопление. Однако повысились тарифы на водоснабжение (на 15,3%) и канализацию (на 12,6%).

Цены на транспорт повысились в общем подсчете лишь на 0,1%. В частности подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте на 3,2% и автомобилях на 1%. Тогда как топливо и масла подешевели на 2%.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Антимонопольный комитет Украины ожидает, что цена на бензин и дизтопливо существенно упадет.

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