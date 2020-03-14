Саудовская Аравия начала серьезную нефтяную игру: что ожидает мировые рынки

Саудовская Аравия отказалась от усилий по поддержке цен на нефть и теперь готовится затопить мировые рынки огромными объемами дешевой нефти, что загнало нефтяные фьючерсы в тупик и создало почву для серьезной битвы с конкурирующими производителями, включая Россию и Соединенные Штаты. Об этом пишет CNN.



Крупнейший в мире экспортер нефти отправился в штаб-квартиру ОПЕК в Вене неделю назад, чтобы склонить других членов группы и производителей, таких как Россия к сокращение добычи и противостоять резкому падению спроса, вызванному новой вспышкой коронавируса.

Встречи в Вене закончились безрезультатно, превратив Саудовскую Аравию и Россию в противников в производственной войне, где победа означает продажу большего количества нефти и захват большей доли рынка — независимо от цены. Тем не менее, эта стратегия является рискованной, особенно с распространением эпидемии коронавируса.

Все разваливается на части

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, старший сын короля Салмана, уговорил министров из ОПЕК и союзных производителей углубить сокращения в декабре прошлого года до 1,7 млн баррелей в день. В феврале королевство сократило собственное производство еще на 400 тыс. баррелей в день и добивается дальнейшего сокращения на 1,5 млн баррелей, чтобы противостоять влиянию падающего спроса из-за коронавируса.

Высокопоставленный источник ОПЕК, присутствовавший на встречах в Вене, сообщил CNN Business, что Бин Салман также настаивал на продлении сокращений до 2020 года при поддержке всех членов ОПЕК, но без получения предварительного согласия от своего российского коллеги Александра Новака. После получения поручений от президента Владимира Путина Новак отказался от поддержки Саудовской инициативы в Вене.

Новак заявил журналистам после совещания, что с 1 апреля производители будут свободны в принятии собственных производственных решений, не будут зависеть от коллективного подхода к управлению рынком.

Саудовская Аравия была инициатором сокращения добычи, что помогло поддержать цены на нефть в течение последних трех лет. Но когда Россия отказалась сдвинуться с места, королевство изменило свой план игры, перешло в наступление и усилило то, что многие наблюдатели описывали как агрессивную стратегию по восстановлению доли рынка.

Первым шагом Королевства стало резкое увеличение добычи с 1 апреля на 2,6 млн баррелей в сутки, до рекордных 12,3 млн баррелей. На следующий день государственный нефтяной гигант Saudi Aramco объявил, что снизит цены для привилегированных клиентов. Эти шаги шокировали энергетический рынок, с самым большим однодневным падением сырой нефти с 1991 года.

На фоне резкого падения цен на нефть саудовский министр энергетики тогда поручил Aramco ускорить планы по увеличению мощностей до 13 млн баррелей в сутки к концу года. Объединенные Арабские Эмираты, региональный союзник, затем взвесили, с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, обещающей добавить 1 миллион баррелей в день на рынок в апреле и активизировать планы по расширению своих производственных мощностей до 5 миллионов баррелей в день.

Немного оглядываясь назад, становится ясно, что королевство и другие региональные тяжеловесы хотели послать миру два ключевых сообщения. Во-первых, Саудовская Аравия по-прежнему готова напрячь свои мускулы и напомнить всем, что она чувствует, когда королевство не служит глобальным энергетическим амортизатором для перенасыщенного рынка.

Во-вторых, добыча сырой нефти обходится им дешевле, чем кому-либо еще, и они могут сделать это гораздо дешевле, чем сланцевые производители в Соединенных Штатах.

Глобальные последствия

Агентство S&P Global на этой неделе отметило, что американские производители нефти Apache, Devon и Murphy уже сократили свои бюджеты на треть из-за обвала мирового рынка и высокого уровня долга. Они просто не могут играть жестко со своими государственными партнерами на Ближнем Востоке.

Источник в Саудовской Аравии, знакомый с ситуацией, заявил, что начало ценовой войны не входит в Венский план. Источник говорил о работе по достижению другого результата, утверждая, что россияне пришли на встречу, решив положить конец экспансии американских производителей сланцевой нефти. Источник в российском правительстве заявил, что они готовы пойти на компромисс в вопрос сокращения объемов добычи нефти, но не на предложенных Эр-Риядом условиях.

Американские энергетические компании попали под перекрестный огонь, а цены на нефть упали на 50% с их январского пика и оказались на самом низком уровне с начала 2016 года. Управление энергетической информации США заявило, что американская добыча нефти будет расти медленнее, чем ожидалось (760 тыс. баррелей в день в этом году) и упадет более чем на 300 тыс. баррелей в 2021 году.

Сегодня Соединенные Штаты остаются крупнейшим мировым производителем. В апреле Саудовская Аравия, вероятно, займет второе место, а Россия опустится на ступеньку ниже, с ограниченными возможностями для расширения. Некоторые считают, что ценовая война не закончится, пока королевство не вернет себе мировую корону производства.

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