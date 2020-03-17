Продление контракта с Коболевым: что будет с «Нафтогазом» дальше





Контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, который завершается 22 марта, продлен на четыре года. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании, его еще должен утвердить Кабмин. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно этого решения.



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Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен: то, что сделали Андрей Коболев и его команда за время управления "Нафтогазом" – один из лучших украинских кейсов последнего времени. Вопрос в том, подчеркивает эксперт, будет ли продолжена позитивная динамика, независимо от персоналий.

"Коболев и другие менеджеры НАК работали не в самых благоприятных условиях. Им приходилось выполнять спецобязательства по поставкам дешевого газа потребителям – облагазам для поставок населению и предприятиям тепокомуненерго, которые периодически не рассчитывались с "Нафтогазом". К тому же, блокировалось выделение новых участков под разработку месторождений, – отмечает Кушнирук. – И все же с большинством трудных задач Коболев и его команда справились. Произошел анбандлинг газо-транспортной системы (оператор ГТС перешел в управление Магистральных газопроводов Украины), были выиграны суды у Газпрома".

В данный момент, считает эксперт, вопрос не просто в сохранении Коболева на посту, а в отношении между топ-менеджерами, наблюдательным советом и определенными группами влияния, в том числе за пределами Украины.

"Некоторые группы влияния могут хотеть убрать Коболева. Такие есть и в РФ (как месть за проигрыш в судах и миллиардные выплаты), и в США (заинтересованы, чтобы поставить другого человека). Так что, думаю, мы еще увидим разборки вокруг поста главы "Нафтогаза". Не исключаю даже, что Кабмин не поддержит продление контракта с Коболевым, – отмечает Кушнирук. – Но это лишь докажет, что новая власть намерена двигаться в направлении, противоположном тому, которое было заложено успешными менеджерами НАК".

Неожиданный поворот

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич признался, что решение набсовета НАК о продлении контракта с Коболевым было достаточно неожиданным.

"Довольно большое количество экспертов, участников рынка, прогнозировали, что контракт с ним продлен не будет. Следовательно, я могу предположить, что существует высокая вероятность того, что Кабмин не утвердит данный контракт, – говорит Марунич. – Напомню, что право подписывать этот контракт и определять его условия сохраняется за правительством Украины. И вероятность того, что Коболев еще четыре года будет руководить НАК, отнюдь не стопроцентна".

По словам эксперта, кризисная ситуация, которую мы наблюдаем в связи с борьбой власти с коронавирусом, не способствует проявлению пристального интереса к деятельности "Нафтогаза". Вся эта история отходит на второй план. Но это не значит, что ее не заметят.

"Возможно, если Кабмин не подпишет с Коболевым контракт, он будет руководить компанией в статусе исполняющего обязанности. Такой сценарий видится мне более вероятным, чем продление контракта на столь длительный период, – отмечает Марунич. – Мотивация власти в этом вопросе очевидна: Коболев не является членом новой властной команды. Он для нее – чужеродный субъект. Более того, достаточно токсичный субъект, с которым связано немало скандалов, конфликтов (как внутри нашего государства, так и из вне). Поэтому решение заменить его на другую фигуру выглядело бы в данном контексте совершенно обоснованным и логичным".

Люди, которые управляют госсобственностью

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний обращает внимание на "абсолютно издевательскую" формулировку, которую принял набсовет НАК, продлевая контракт с Коболевым: что примут во внимание мнение Кабмина и возможно его проигнорируют.

"Де-факто в набсовет НАК посадили людей, которые "рулят" госсобственностью (100 процентов компании принадлежат государству) как своей, – отмечает Загородний. – Их нужно разгонять и брать монополию под реального государственное управление. Если премьер Шмыгаль утвердит продление контракта с Коболевым, то весь негатив (космические премии топ-менедежров "Нафтогаза"; 40-60 миллиардов гривен, которые собрали с населения и должны были направить на развитие добычи газа в Украине, чего не сделано; непонятные махинации с "прокладками" в Швейцарии и Люксембурге) сконцентрируется на президенте Зеленском. Который отвечает за все и вся…"

По мнению Загороднего, шансы на утверждение правительством продления контракта с Коболевым –50 на 50.

"И все же я не исключаю (и надеюсь), что будет принято политически и хозяйственно правильное решение уволить Коболева и провести аудит НАК", – говорит Загородний.

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