В резервах находится более 25 млрд долларов, которых хватит для сглаживания колебаний – Нацбанк

Нацбанк вложил ради стабилизации гривни до 1 млрд долларов с начала года, а в резервах сейчас есть более 25 млрд долларов. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

"Мы проводим политику плавающего курсообразования с 2015 года, и мы принимаем активное участие на этом рынке, пытаясь, прежде всего, сглаживать колебания. Это как раз то, что мы делали в предыдущие годы, и будем продолжать делать так дальше", - заявил Чурий.

Так, в прошлом году НБУ смог выкупить в резервы почти 8 млрд долларов, которые использовал для сглаживания колебаний, когда гривня ослаблялась.

"Сейчас у нас есть отрицательное сальдо интервенций - чуть меньше 1 млрд долларов, если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне – это более чем 25 млрд долларов", - отметил Чурий.

В частности в НБУ заверили, что "валюты продают столько, сколько нужно", закрывая все заявки на покупку валюты. Так, на минувшей неделе, с начала обострения кризиса, общий спрос составил 2,1 млрд долларов, из которых почти 300 млн купило население, около 8 млн – нерезиденты.

"Большую часть валюты купили украинские компании, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам", - сказал Чурий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацбанке рассказали, можно ли не платить процент по кредиту во время карантина.

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