Глобальная экономика: как коронавирус повлияет на поставки и стоимость продуктов питания во всем мире

Пустые полки супермаркетов стали привычным зрелищем для многих городов в разных странах мира, пишет Reuters .



Мир сталкивается с нехваткой продовольствия

Панические покупки в некоторых странах привели к тому, что некоторые продовольственные товары, такие как макароны и мука, в последние пару недель были полностью распроданы в супермаркетах. Розничные продавцы говорят, что готовы пополнять запасы продовольствия на полках магазинов, тем более, предприятия в Европе и Северной Америке активизировали производство макарон и хлебобулочных изделий.

Однако покупателям, возможно, придется привыкать к менее разнообразным или продуктам питания, которые производят в их регионе.

Закрытые границы и сокращение рабочей силы на многих предприятиях создают дополнительную нагрузку на производство и процесс доставки продуктов питания, особенно это касается свежих продуктов.

Стоит ли ждать подорожания продуктов

Цены на сельскохозяйственные товары были неустойчивыми, поскольку трейдеры реагировали на конкретные последствия для своего сектора, а также находились под влиянием резких колебаний цен на акции и нефть.

Фьючерсы на пшеницу выросли на прошлой неделе до двухмесячных максимумов, отчасти из-за всплеска спроса на хлебобулочные и макаронные изделия, в то время как кукуруза опустилась до 3-летнего минимума.

Продовольственное и сельскохозяйственное подразделение ООН предупредило, что любая спешка импортеров покупать основные продукты питания может привести к росту глобальной продовольственной инфляции, несмотря на достаточные запасы основных культур.

Колебания цен на сырьевых рынках не обязательно отражаются на ценах на продовольственные товары, поскольку продовольственные фирмы обычно закупают сырье заранее. Некоторые более бедные страны также субсидируют продовольственные программы, обеспечивающие стабильность цен.

Однако такие свежие продукты, как фрукты или рыба, более непосредственно отражают спрос и предложение.

Во Франции министр сельского хозяйства призвал продавцов не повышать цены на такие продукты, как спаржа, столкнувшиеся с сезонными трудностями. В то же время он призвал домохозяйства покупать рыбу после того, как закрытие ресторанов привело к обвалу оптовых цен.

Будет ли достаточно еды, если кризис продолжится

Аналитики говорят, что глобальные поставки наиболее широко потребляемых продовольственных культур являются адекватными. Мировые поставки пшеницы прогнозируются на рекордных уровнях в предстоящем году.

Правительства уделяют приоритетное внимание поставкам продовольствия в рамках чрезвычайных мер, а группа ведущих экономик "Большой двадцатки" обязалась обеспечивать международные потоки сельскохозяйственных товаров в рамках своих ответных мер на кризис, вызванный коронавирусом.

Однако концентрация экспортных поставок некоторых продовольственных товаров в небольшом числе стран заставляет некоторых торговцев нервничать по поводу логистических заминок или экспортных ограничений.

Цены на соевый шрот выросли на прошлой неделе, так как ограничения в Аргентине на передвижение товаров и людей и другие меры по сдерживанию коронавируса повысили риск сокращения поставок от крупнейшего в мире экспортера богатого белком корма для скота.

Рынок пшеницы, тем временем, внимательно изучает политику России, главного экспортера зерновых, после призывов ограничить экспорт других продуктов питания, таких как подсолнечное масло.

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