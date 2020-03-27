В Минэкономики придумали, как предотвратить повышение цен на муку

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6650.37
ETH/USD
136.27
LTC/USD
39.48
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.35
RUB/UAH
0.37
Для стабилизации цен на муку пшеницу реализуют из Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и Аграрного фонда. Об этом говорится на официальной странице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.
Так, с ГПЗКУ и Аграрного фонда направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке. По подсчетам министерства, это позволит выработать около 128 тыс. тонн муки. Таким образом планируют обеспечить достаточное количество муки для внутреннего потребления.
"Учитывая внутреннее потребление и остатки на мукомольных предприятиях, этих объемов достаточно, чтобы стабилизировать цену на муку и не допустить ажиотажного роста цен для украинского потребителя", - говорится в сообщении Минэкономики.
Отмечается, что ориентир возможных поставок за рубеж в 20 млн тонн пока не превышен.
Ранее портал "Комментарии" рассказал, какие предприятия могут работать во время карантина в Украине. Мининфраструктуры опубликовало уточненный перечень.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости