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В Минэкономики придумали, как предотвратить повышение цен на муку

В Минэкономики решили направить на рынок запасы пшеницы, чтобы не выросли цены муки

сегодня, 16:48
Автор:

• Таисия Ерохина

В Минэкономики придумали, как предотвратить повышение цен на муку

Для стабилизации цен на муку пшеницу реализуют из Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и Аграрного фонда. Об этом говорится на официальной странице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

Так, с ГПЗКУ и Аграрного фонда направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке. По подсчетам министерства, это позволит выработать около 128 тыс. тонн муки. Таким образом планируют обеспечить достаточное количество муки для внутреннего потребления.

"Учитывая внутреннее потребление и остатки на мукомольных предприятиях, этих объемов достаточно, чтобы стабилизировать цену на муку и не допустить ажиотажного роста цен для украинского потребителя", - говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечается, что ориентир возможных поставок за рубеж в 20 млн тонн пока не превышен.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, какие предприятия могут работать во время карантина в Украине. Мининфраструктуры опубликовало уточненный перечень.


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Источник: https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/3003883793002582
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