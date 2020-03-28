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В ДТЭК собираются реструктуризировать долги из-за распространения коронавируса

ДТЭК меняет режим работы и отправляет сотрудников на карантин

сегодня, 11:18 502
Автор:

• Татьяна Веремеева

В ДТЭК собираются реструктуризировать долги из-за распространения коронавируса

Крупнейший в Украине частный производитель электроэнергии и угля "ДТЭК Энерджи" заявил о планах реструктурировать свои облигации со сроком погашения до 2024 года, а также банковские долги. Об этом говорится в заявлении предприятия.

Такое решение в "ДТЭК" аргументируют тем, что из-за экономического кризиса, на который значительное влияние оказало распространение вируса COVID-19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, в компании опасаются негативных экономических последствий.

В то же время уже с 18 марта в компании перевели многих сотрудников на дистанционный режим работы.

Отмечается, что ДТЭК не будет выплачивать купон по облигациям с погашением 1 апреля или проценты по банковскому долгу с погашением 31 марта.

Ранее "Комментарии" писали, что НКРЭКУ выявила факт блокирования импорта электроэнергии из Словакии компанией "ДТЭК Западэнерго". Комиссия предложила ввести штрафы за такие нарушения. Отмечается, что в течение трех месяцев после запуска новой модели рынка электроэнергии дефицит предложений электрической энергии на рынках "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке" стал значительно меньше.


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Источник: https://www.londonstockexchange.com/exchange/searchengine/search.html?lang=en&x=25&y=22&q=DTEK
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