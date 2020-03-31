Развивающимся странам потребуется не меньше 2,5 трлн долларов, чтобы пережить экономические сложности из-за коронавируса

Развивающимся странам потребуется пакет мер поддержки в размере 2,5 трлн долл. в 2020 году для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе ООН.



Экономика развивающихся стран получит огромный удар из-за значительного оттока капитала, падения экспортных поступлений из-за снижения цен на сырьевые товары и обесценивания валюты, причем общее воздействие, вероятно, будет хуже, чем кризис 2008 года, говорится в докладе.

Согласно документу, подготовленному Конференцией ООН по торговле и развитию, необходимые меры будут включать в себя вливание ликвидных средств на сумму 1 трлн долл. и пакет мер по облегчению долгового бремени на сумму 1 трлн долл.

Авторы доклада также отмечают, что еще 500 млн. долл. потребуется для оказания чрезвычайной медицинской помощи и осуществления соответствующих программ, помимо мер по контролю за капиталом.

Страны Африки к югу от Сахары будут в числе наиболее пострадавших наряду с другими странами, включая Пакистан и Аргентину, отметил директор отдела глобализации и стратегий развития Конференции ООН по торговле и развитию Ричард Козул-Райт, который курировал этот доклад.

"Международные институты должны очень серьезно относиться к такого рода предложениям, поскольку это единственный способ, который, по нашему мнению, может предотвратить ущерб", – добавил Ричард Козул-Райт.

Коронавирус вызовет дефицит финансирования в размере 2-3 трлн долл. в этом и следующем годах.

В начале этого воздействия отток портфеля из основных стран с формирующейся рыночной экономикой составил 59 млрд долл. в месяц, в период с февраля по март по сравнению с 26,7 млрд долл. сразу после кризиса 2008 года, говорится в докладе.

Конференция ООН по торговле и развитию считает, что около 170 стран являются развивающимися, но показатель разрыва в финансировании не учитывает Китай и Южную Корею.

Лидеры Группы 20 крупнейших экономик мира обязались в четверг внести в мировую экономику более 5 трлн долл., чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов от коронавируса, и сделать все возможное для преодоления пандемии.

Цифры в докладе, озаглавленном "The Covid-19 Shock to Developing Countries", перекликаются с более ранней оценкой Международного Валютного Фонда.

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