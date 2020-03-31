Сколько украинцы потратили на водку, - Госстат

Расходы украинских граждан на водку и ликеро-водочные продукты за 2019 год составили 15,6 млрд грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Если пересчитывать на абсолютный алкоголь, то объем продажи водки в розницу составил 2 млн 966 тыс. декалитров.

Лидером по покупке "зеленого змия" являются жители столицы — за год киевляне потратили на ликеро-водочные изделия 3,6 млрд. гривень. Жители Киевской области за год приобрели водки на 1,4 млрд грн, Днепропетровской — на 1,5 млрд. Немало выпили и во Львовской области — там сумма, потраченная украинцами на водку, составила 1,3 млд грн.

В Госстате отмечают, что более половины реализованной алкогольной продукции произведено в Украине — продажи отечественного алкоголя составили 65,8%.

Как сообщал портал "Комментарии", самый дешевый алкоголь можно найти в Боснии и Герцеговине, а самая высокая цена на алкогольные напитки в магазинах Исландии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!