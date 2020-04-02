Строительство дорог в Украине: насколько оправданно привлечение средств на дорожные работы в условиях кризиса









Правительство Украины заявило, что, несмотря на кризисные явления, будет продолжать реализацию проекта "Большая стройка". Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии. По просьбе издания "Комментарии", эксперты оценили, станет ли это решение "залогом экономического развития", как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Строительство дорог и стимулирование экономики Украины

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников уверен, что такие меры станут механизмом стимулирования экономики лишь при условии построения системы, когда украинские компании станут строить качественно и с максимальным использованием отечественной строительной техники и материалов.

"Если же по причине закупки импортного материала и техники или вывода заработанного капитала за рубеж (законными или незаконными способами) средства выйдут из экономики, то экономический эффект от такого государственного вливания будет под большим вопросом", – подчеркивает Денис Красников.

Говоря о том, как предотвратить "распил" выделенных средств, эксперт отметил: "В Службе автомобильных дорог есть внутренний контроль, плюс у нас достаточно правоохранительных и контролирующих органов. Да и самих руководителей мы выбираем все больше не по профессиональным качествам и эффективности работы, а по минувшим заслугам по борьбе с коррупцией. Как бы иронично это не звучало".

Строительство дорог в Украине: деньги должны оставаться внутри страны

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин последовательно отстаивает следующую позицию: "Если исполнители – украинские компании с украинскими работниками, кредиты дают украинские банки, а материалы приобретаются в Украине – делайте, что хотите… Лишь бы соответствующие органы контролировали уплату налогов: на той или иной стадии деньги от этого процесса окажутся в украинской казне… И мне не важны имена и фамилии, хотя, конечно, чем честнее все, тем лучше".

При этом, по словам эксперта, даже самый честный тендер с иностранными производителями выводит за границу больше украинских гривень, чем "криворукое местное исполнение".

"Лучше пусть украинец сделает трижды и три раза потратит заработок в Украине, чем эскимос 1 раз в 25 лет увезет все на Аляску. И этому есть масса научных обоснований, – подчеркивает Александр Шубин. – У нас же любимое дело – украсть на таможне. Завозят, условно говоря, по 2 гривни то, что стоит 1 грн. А пока средства "крутятся" внутри государства, в процессе внутреннего цикла, они и работают на нас… Если все будет внутри страны, люди получат зарплату, заплатят налог, пойдут в украинский магазин, купят украинский товар. Это только в плюс. Чем больше украинского ресурса будет направляться на украинское производство, тем лучше для нас. Но как только попадает иностранная составляющая, средства начинают выводиться из страны. Если мы говорим о возрождении внутреннего рынка – дороги так дороги. Президент США Рузвельт делал так во время Великой депрессии в 30-х годах прошлого века. Но строили исключительно жители США".

Строительство дорог в Украине, как способ борьбы с безработицей

Если деньги буду использованы, чтобы появились рабочие места для украинцев (производителей и исполнителей работ, без ущерба для качества), то такого рода дорожные проекты имеют смысл, считает эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

"У нас впереди – дефицит средств и безработица. Так что, если "Большая стройка" будет иметь не только инфраструктурное, но и социальное значение, – это правильно, – уверен эксперт. – Важно и то, где пройдут автопути. Можно соединить два села в три двора, а можно отследить грузовые потоки – и строить дороги в рамках будущих транспортных коридоров, которые повысят наш транзитный потенциал".

В то же время, подчеркивает Константин Матвиенко, во все времена украинские политики и чиновники, как правило, использовали "дорожные средства" в собственных коррупционных интересах.

"Достаточно взглянуть на доходы глав облавтодоров. И сравнить их с состояниям украинских дорог, – продолжает эксперт. – Но при хорошем контроле было бы правильно, чтобы этот проект развивался. А контроль могут обеспечить и Счетная палата Верховной Рады, и до сих пор не ликвидированное "Управление К" в СБУ, и представители МВД. Есть у нас и НАБУ, и САП. Если хоть один из этих органов продемонстрирует реальную эффективность в борьбе с коррупцией, в том числе в рамках "Большой стройки", уже будет хорошо".

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