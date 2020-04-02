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В первом квартале импорт газа вырос на 76% – Оператор ГТС

Оператор ГТС отчитался об объемах импорта газа из стран ЕС в январе-марте

сегодня, 13:45
Автор:

• Таисия Ерохина

В первом квартале импорт газа вырос на 76% – Оператор ГТС

В январе-марте этого года импорт природного газа из стран Евросоюза составил 2,7 млрд куб. м, что на 76% больше, чем в первом квартале прошлого года (на 1,2 млрд куб. м). Об этом информируется на сайте ООО "Оператор ГТС Украины".

Сообщается, что этот показатель на 6% превышает средний показатель в 2016-2019 годах. Так, за первые три месяца этого года импорт из Словакии составил 1,9 млрд куб. м (+99% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года), из Венгрии – 0,5 млрд куб. м (+58%), из Польши – 0,35 млрд куб. м (+21%). Отмечается, что показатель по Польше включает виртуальный реверс объемом 0,28 млрд куб. м, что впервые стал доступен с началом 2020 года. В частности в марте в Украину было импортировано 1,3 млрд куб. м природного газа, что почти вдвое (на 670 млн куб. м) превышает импортные объемы аналогичного месяца в 2019 году.

В сообщении напомнили, что с 2015 года Украина перестала импортировать голубое топливо из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что транзит газа через ГТС Украины за первый квартал упал на 53%. Так, Оператор ГТС протранзитировал 11,1 млрд куб. м газа.


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Источник: https://tsoua.com/news/v-pershomu-kvartali-2020-roku-import-gazu-zris-na-76/
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