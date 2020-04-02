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Главная Новости Бизнес экономика Украинцы перестали скупать продукты: на какие "карантинные товары" снизился спрос
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Украинцы перестали скупать продукты: на какие "карантинные товары" снизился спрос

В Минэкономики сообщили, что снизился ажиотаж на ряд популярных из-за карантина продуктов

сегодня, 18:49
Автор:

• Таисия Ерохина

Украинцы перестали скупать продукты: на какие "карантинные товары" снизился спрос

Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался последние два недели в Украине, остановился. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook.

Сообщается, что объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети пополняют свои запасы. В частности за последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и сливочному маслу (-50%). Кроме того, ажиотаж снижается и в отношении топ-3 продуктов: гречки (-17%), муки (-10%) и лука (-22%).

Напомним, Минэкономики придумало, как обеспечить украинцев мукой на время карантина. Так, направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке. Это позволит произвести около 128 тыс. тонн муки. Таким образом планируют обеспечить достаточное количество муки для внутреннего потребления.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, каких социально значимых продуктов питания в Украине больше всего. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подсчитало, какими продуктами питания украинцы обеспечены больше всего и как изменился спрос после объявления карантина.


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Источник: https://www.facebook.com/agrireforms/photos/a.599216630202074/1614008285389565/?type=3&theater
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