Пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет – ОП

Пока что Украина не нуждается в дополнительных ограничениях экспорта, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Как отметил глава государства, украинцы обеспечены продовольствием и никакого дефицита не будет. Кроме того, в ОП сообщили, что проверили повышение цен на некоторые продовольственные товары. Также сообщается, что правительство переговорило с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо. В ОП заверили, что уже в ближайшие дни цены будут снижаться.

Напомним, что украинцы перестали скупать популярные в результате карантина продукты. Так, ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели в Украине, остановился. В частности больше всего снизилась реализация сахара, сала и сливочного масла. Кроме того, ажиотаж снижается и относительно топ-3 продуктов: гречки, муки и лука.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, каких социально значимых продуктов питания в Украине больше всего. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подсчитало, какими продуктами питания украинцы обеспечены больше всего и как изменился спрос после объявления карантина.

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